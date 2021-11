Star Wars The Old Republic: l’espansione Legacy of the Sith ha una data

Rivelata la data d’uscita dell’espansione Legacy of the Sith per Star Wars: The Old Republic. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle scorse ore è stata rivelata la data di lancio per la prossima espansione dedicata a Star Wars: The Old Republic, la quale, come già annunciato negli scorsi mesi, prende il nome di Legacy of the Sith. L’annuncio è giunto tramite una live stream con il team di sviluppo, nella quale sono state rivelate tutte le novità e la trama che ruoterà intorno a questo nuovo grande contenuto aggiuntivo. Il supporto dedicato al famoso MMORPG di Bioware, pubblicato originariamente nel lontano 2011, sembra dunque tutt’altro che terminato, per la gioia dei fan di tutto il mondo. Siete pronti per un nuovissimo viaggio nella cara vecchia galassia lontana lontana?

Legacy of the Sith è la nuova espansione per Star Wars: The Old Republic

Secondo quanto dichiarato dalla software house, l’ultima espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, continuerà ad espandere la trama del titolo, introducendo una nuova campagna nella quale saremo chiamati a sventare i piani del malvagio Sith rinnegato, Darth Malgus. Oltre a ciò saranno presenti anche nuove caratteristiche e stili di combattimento che incrementano le opzioni del giocatore e una varietà di altri aggiornamenti.

Con questo corposo contenuto aggiuntivo gli sviluppatori vogliono festeggiare il decimo anno di vita del gioco, e pare che nuovi aggiornamenti arriveranno nel corso della celebrazione (che durerà per tutto il 2022). In attesa di conoscere altri dettagli sul già annunciato remake di Knights Of The Old Republic (titolo sempre ambientato nell’universo espanso di Guerre Stellari), non vediamo dunque l’ora di poterci tuffare in questo nuova espansione, che arriverà ufficialmente il prossimo 14 dicembre.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questa nuova espansione? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.