Star Wars Jedi Survivor: il gioco ha 5 stance diverse per le spade laser

Non dite che i guerrieri di Star Wars combattono senza posa: le stance (e gli stili di lotta) per le spade laser sono ben 5 in Jedi Survivor

Dopo Fallen Order, è evidente che Star Wars Jedi Survivor intende ampliare il gameplay e la presenza di ben 5 stance diverse lo dimostra. Il protagonista Cal Kestis, oltre a dover esplorare aree più grandi con un maggior numero di segreti, andrà infatti a beneficiare di qualche posa in più. Per chi non conoscesse il gergo, alludiamo al cosiddetto “stance system”, in cui si alternano più diversi stili di combattimento. Il direttore Stig Asmussen lo ha confermato alla stampa di settore straniera, specificando quanto più dinamico dovrà essere l’approccio del giocatore ai diversi nemici che si troverà di fronte.

Fare o non fare, non c’è provare: in Jedi Survivor, 5 stance il fan di Star Wars dovrà usare

Asmussen ha così descritto le novità di Star Wars Jedi Survivor: “Abbiamo ultimato non meno di 5 stance nel gioco. Dipende (o dipendono, ndt) molto dal nemico che vi si para davanti. Usarne diversi tipi è vantaggioso contro certi tipi di nemici, ma starà al giocatore capire chi va affrontato come. Il game design richiede ai giocatori di analizzare il nemico e capire come affrontarlo in base al proprio arsenale.” Ad esempio, la stance a “doppia lama” vede Cal usare due diverse spade laser. Un’altra, invece, combina il blaster e la spada laser. La sperimentazione, come in ogni soulslike che si rispetti, è tutto.

In the wake of the new gameplay trailer for Star Wars: Jedi Survivor, we spoke with game director Stig Asmussen to piece together what players can expect from the big sequel. https://t.co/0LWF2eDIxk pic.twitter.com/KVVx8zmznW — Game Informer (@gameinformer) December 20, 2022

In merito alla scelta di incorporare un blaster nel moveset di Cal, Asmussen ha detto che “dice tutto della situazione di Cal a questo punto della storia. Sono passati cinque anni, ma i tempi bui non sono finiti. Come Jedi è un cavaliere molto inusuale, e per questo combatte in modo altrettanto non convenzionale. E le alte sfere dell’ordine Jedi non vedranno certo di buon occhio il suo approccio pragmatico al combattimento.” Un’altra stance fa leva sul combattimento lento e pesante con la spada laser di Kylo Ren. “Un approccio più confidente, più pesante, con i tempi di cooldown che ne derivano”. Il gioco è previsto il 17 marzo 2023 su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

La vostra sta ora a voi dirci: del gioco cosa pensate?