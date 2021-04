Star Wars Jedi: Fallen Order, presto le versioni PS5 e Xbox Series X/S

Confermata l’uscita per PS5 e Xbox Series X/S di Star Wars Jedi: Fallen Order, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al titolo targato Respawn Entertainment

Pubblicato nel novembre 2019 da Respawn Entertainment ed Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order è riuscito a catturare l’attenzione dei tantissimi appassionati di Guerre Stellari e non solo, assicurandosi un posto fra i migliori giochi proprio del 2019. In vicinanza dello Star Wars day (4 Maggio) è stata annunciata la prossima pubblicazione di Star Wars Jedi: Fallen Order anche per console next gen: PS5 e Xbox Series X/S. Scopriamo insieme per quando è prevista l’uscita.

Star Wars Jedi: Fallen Order, prevista per l’estate l’uscita per PS5 e Xbox Series X/S

Prevista per l’estate l’uscita per PS5 e Xbox Series X/S di Star Wars Jedi: Fallen Order. Si tratterà di una versione ovviamente ottimizzata in grado di adattarsi e in maniera totalmente complementare con i nuovi hardware messi in campo, con le proprie console next gen, da Microsoft e Sony. Ovviamente, questa versione, non sarà disponibile solo per la top di gamma dell’azienda di Redmond ma anche per la sua versione “ridotta”, ovvero Xbox Series S. L’upgrade, alla nuova versione, per coloro che già posseggono il titolo su current gen (PS4 e Xbox One), sarà gratuito.

Che questo upgrade sia totalmente gratuito per chi già possiede il titolo è sì un’ottima notizia ma assolutamente non scontata. Anche se, bisogna sottolinearlo, in molti stanno optando per questa scelta, ovvero quella di rendere il semplice upgrade da una versione all’altra gratuito. Se il titolo in questione poi è un titolo del calibro di Star Wars Jedi: Fallen Order non rimane altra possibilità che esserne felici. Fateci sapere se proverete questa nuova versione del gioco. Intanto cliccando qui, potrete sapere che cosa ne pensiamo.

Rimanete su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti.