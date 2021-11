Star Wars Battlefront 3: EA ha rifiutato la creazione del nuovo gioco

Ad aprile 2020 EA e DICE avevano annunciato il termine del supporto di Star Wars Battlefront 2, motivando il fatto con la necessità dello studio nell’utilizzare appieno i propri sforzi verso il nuovo gioco di Battlefield che sarebbe uscito nel 2021. Allo stesso tempo, fu anche rilasciato l’ultimo aggiornamento di Battlefield 5, confermando ulteriormente la volontà di concentrarsi il più possibile sul nuovo titolo della celebre saga FPS.

Quattro anni fa, il lancio di Star Wars Battlefront 2 fu disastroso, seguito da numerose polemiche e pareri negativi per via del suo gameplay mirato alle loot-box. Successivamente, l’arrivo di nuove patch e aggiustamenti rese maggiormente apprezzabile il gioco, portando tutto sommato a desiderare un sequel del titolo. Delle recenti indiscrezioni da parte dell’insider Tom Henderson sembrano tuttavia rivelare che l’idea avanzata da DICE nel creare il nuovo gioco della serie, Star Wars Battlefront 3, sia stata rifiutata da EA per via dei costi della licenza.

Dopo che il titolo era entrato nelle fasi finali del supporto, il design director di Star Wars Battlefront 2 Dennis Brannvall ha in seguito dovuto dare una notizia piuttosto spiacevole: non è previsto l’arrivo di un altro Battlefront. A quel tempo, la ragione dietro questa dichiarazione era una carenza di “fame per i sequel” che stava iniziando a caratterizzare l’industria videoludica. Eppure, per Tom Henderson il motivo reale che ha portato EA a rifiutare l’arrivo di un nuovo gioco da parte di DICE risiede in realtà sui costi che la compagnia dovrebbe pagare per la licenza di Star Wars Battlefront 3. Secondo un ex-sviluppatore servirebbero infatti oltre il 20% in più delle vendite per ricavarne gli stessi soldi spesi.

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.

“It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money”, said one past developer.

