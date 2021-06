STALKER 2 : i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC

Andiamo ad analizzare insieme i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di STALKER 2, il titolo di GSC Game World esclusiva Microsoft

La conferenza Microsoft / Bethesda dell’appena concluso E3 2021 è stata, a furor di popolo, la migliore dell’intera kermesse, insieme probabilmente a quella di Nintendo. La collaborazione fra le due aziende, scaturita ovviamente dall’acquisizione di Zenimax da parte della casa di Redmond, promette grandi cose in futuro. Starfield, ad esempio, sarà completamente esclusiva ecosistema Xbox, arrivando addirittura al day one sull’Xbox Game Pass, un servizio che assume, giorno dopo giorno, dimensioni sempre più gargantuesche. Nel corso della conferenza dell’E3, però, abbiamo potuto vedere all’opera anche un’altra delle esclusive targate Microsoft: STALKER 2.

Tramite il trailer mostrato sul palco della conferenza abbiamo avuto modo di poter vedere all’opera il motore grafico migliorato che verrà utilizzato per dar vita al Messico di STALKER 2. Il filmato ha sottolineato quanto GSC Game World voglia sfruttare le potenzialità delle console di prossima generazione, iniziando a spremerle a pieno ritmo. In concomitanza a tutte queste novità, sono stati mostrati anche i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC del titolo. E vi assicuriamo che, in questo caso, parlare di “minimo” è davvero difficile. Vediamoli insieme!

Qui sotto trovate l’elenco dei requisiti minimi di sistema per STALKER 2:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i5-7600K

: AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i5-7600K RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : AMD Radeon RX 580 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 580 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Spazio Necessario : 150 GB

: 150 GB Note aggiuntive: SSD

Passiamo ora ai requisiti raccomandati per far girare al meglio il titolo di GSC Game World:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : AMD Radeon RX 5700 XT 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB Spazio Necessario : 150 GB

: 150 GB Note aggiuntive: SSD

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di STALKER 2. Il titolo ha, ad oggi, come data d’uscita fissata il 28 aprile 2022, e come detto in apertura sarà esclusiva Microsoft (Xbox Series X | S e PC). Che cosa ne pensate di quanto mostrato fino ad oggi? Siete interessati al titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!