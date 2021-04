STALKER 2: nessun piano per la versione PS5, ecco perché lo studio si sta concentrando sulla versione Xbox

Una nuova intervista agli sviluppatori di STALKER 2 ha troncato qualsiasi speranza per una versione PS5, il titolo sarà esclusiva Xbox

La serie STALKER di GSC Game World può vantare una fanbase piuttosto devota e bramosa di novità. la stessa fanbase non aspetta altro che l’ora dell’uscita del prossimo capitolo della serie da un po’ di tempo. Con l’imminente STALKER 2, GSC Game World fa promesse ambiziose e, sulla base di ciò che abbiamo visto e sentito finora dello sparatutto horror open world, c’è sicuramente motivo di esserne entusiasti. Se giocate su console, tuttavia, avrete bisogno di una Xbox Series X / S per far girare il gioco, ma c’è una possibilità che STALKER 2 eventualmente debutti anche per PS5? Questo è stato quanto chiesto in una recente intervista agli sviluppatori del titolo in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

STALKER 2: niente versione PS5, Xbox Game Pass avrà l’assoluta esclusività del progetto

Gamingbolt ha posto la domanda di cui sopra agli sviluppatori dello studio ucraino GSC Game World in una recente intervista. La risposta dei diretti interessati è stata piuttosto netta: al momento non ci sono piani per portare STALKER 2 su PS5. Gli sviluppatori hanno anche riferito che lo sbarco su Xbox Game Pass (dove il gioco verrà rilasciato al momento del lancio), è stato uno dei motivi principali per cui lo stesso è stato pensato come esclusiva per console Xbox. Ecco le dichiarazione di GSC Game World:

Nessun piano per ora. Abbiamo negoziato le possibilità con Microsoft e abbiamo visto diverse buone opportunità per il nostro marchio, incluso Game Pass. Ci stiamo concentrando al massimo sulla versione Xbox Series X / S di STALKER 2.

Il suddetto gioco resta quindi attualmente in sviluppo per Xbox Series X / S e PC e, al momento, non ha una data d’uscita ufficiale. Su Xbox Series X, il gioco supporterà il ray-tracing e prestazioni a 120 fotogrammi al secondo. nelle prossime ore dovrebbe essere anche rilasciata una nuova intervista sul gioco da GSC Game World. Qui potete trovare altre informazioni generali sul titolo e in quest’altro articolo potete guardare un video di gameplay.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.