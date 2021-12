STALKER 2 Heart of Chernobyl: il multiplayer arriverà più tardi

La modalità multiplayer di STALKER 2: Heart of Chernobyl non sarà presente al lancio. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Non c’è dubbio che il nuovo capitolo della serie STALKER sia un titolo davvero molto atteso dalla community di tutto il mondo, la quale non vede l’ora di rituffarsi nelle atmosfere cupe della zona contaminata. Dopo essersi ampiamente mostrato al pubblico in occasione della scorsa edizione dell’E3, STALKER 2: Heart of Chernobyl torna a far parlare di sé, e, nello specifico, della propria componente multiplayer, la quale accompagnerà l’ambiziosa avventura principale.

Il multiplayer di STALKER 2: Heart of Chernobyl non sarà disponibile al lancio

Nelle scorse ore sembra sia stato confermato che STALKER 2: Heart of Chernobyl, il nuovo capitolo dell’acclamata serie Horror FPS, offrirà ai giocatori anche un comparto multiplayer. Il titolo, in arrivo nella prima metà del prossimo anno, includerà infatti una modalità PvP nella quale più giocatori potranno scontrarsi. Maggiori dettagli in merito non sono ancora stati resi noti, tuttavia GSC Game World, gli sviluppatori al lavoro sul titolo, hanno confermato che tale modalità non sarà inclusa al lancio del gioco.

La software house ha infatti dichiarato che la componente per più giocatori del suo prossimo titolo arriverà con un aggiornamento gratuito nei mesi successivi l’uscita ufficiale, al momento fissata per il 4 aprile 2022. Non è stata specificata una data esatta per tale update, ma immaginiamo che maggiori dettagli verranno resi noti in futuro, probabilmente in concomitanza con il day one. Vi ricordiamo che STALKER 2 è in arrivo per PC ed Xbox Series X/S (mentre sembra che una versione PS5 non sia in programma, almeno per ora) e sarà incluso fin dal lancio fra i titoli dell’Xbox Game Pass.

