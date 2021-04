Square-Enix: smentito il rumor, niente acquisizione in vista

Il rumor che vedeva Square-Enix nel mirino dei potenziali acquirenti si è ritrovato smentito dalla stessa compagnia poche ore dopo

Ci aspettavamo un po’ di tranquillità avviandoci verso il weekend, ma la giostra dell’informazione videoludica ci ha gettato tra le mani un rumor così sconvolgente da venire smentito al volo dalla diretta interessata, in questo caso Square-Enix. Nelle scorse ore, infatti, diversi possibili acquirenti hanno messo gli occhi sul publisher storico dei giochi di ruolo, stando a due “esperti” che CTFN ha citato menzionando il recente rapporto di Bloomberg Japan. La risposta, da parte di analisti ed insider dell’industria videoludica, è stata tanto tempestiva quanto scettica, e a ragion veduta.

Il rumor su Square-Enix e sui potenziali acquirenti

Mat Piscatella e l’insider Daniel Ahmad sono solo due dei tanti nomi che si sono cimentati nell’impresa di capire quale conclusione trarre dal rumor sul potenziale assorbimento di Square-Enix. La fiducia, sia nella veridicità delle voci che nei lati positivi di un’acquisizione, è però venuta meno quasi subito. La smentita è giunta tra i successivi post di uno degli analisti in questione, Shaun Musgrave, che è stato tra i primi a riportare l’e-mail ricevuta in risposta dallo storico publisher: per il momento, non ci sono grandi acquisti in vista, nonostante i sogni di esclusività delle tre principali community su console.

And here’s the word from Square Enix. Hopefully all’s well that ends well. https://t.co/Sfulm9dqjh — Shaun Musgrave (@ShaunMusgrave) April 16, 2021

Guardarsi in giro, come ci hanno ricordato i tanti partecipanti al tam tam che ha impazzato sul web nelle scorse ore, è abitudine legittima per qualunque publisher voglia salvaguardare i propri interessi. Il colosso dei giochi di ruolo non fa eccezione, e il già citato Piscatella ha ricordato che “raramente” i castelli in aria di stampo finanziario si traducono in qualcosa di concreto nel settore videoludico. Il caso di Zenimax e Microsoft rappresenta dunque più un’eccezione che la regola, ma gli improvvisi fulmini a ciel sereno come questo sono un promemoria per noi di tenere sempre gli occhi bene aperti.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’ormai ex-rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.