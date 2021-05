Square Enix: nuovo Final Fantasy in esclusiva PS5 all’E3?

Altri rumor sembrerebbero confermare che Square Enix sia intenzionata a presentare un nuovo Final Fantasy in esclusiva PS5. Ecco i dettagli

Square Enix sembra veramente intenzionata a portare “merce” di prim’ordine alla fiera dell’E3 di quest’anno. Ormai lo sappiamo bene: l’evento si terrà esclusivamente in formato digitale con uno streaming che andrà in onda dal 12 al 15 di giugno (maggiori dettagli qui).

Nonostante questo, tuttavia, i partecipanti (già confermata la presenza di publisher come Microsoft e Bethesda in conferenza combinata, Square Enix e altri ancora) non lesineranno annunci in pompa magna a partire proprio da Square Enix: secondo un recente report, infatti, la casa nipponica dovrebbe presentare un capitolo della saga Final Fantasy in esclusiva PS5 proprio nel corso della propria conferenza all’E3. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Square Enix: un nuovo Final Fantasy per PS5 all’E3 e altre novità sulla saga in questione?

Secondo una fuga di notizie dall’insider di Square Enix Navtra su ResetEra, la conferenza E3 di Square Enix dovrebbe veramente essere qualcosa di notevole, questo perché secondo loro sarà mostrato un titolo di Final Fantasy per PS5. Non è la prima volta che vi proponiamo il rumor in questione, se ne era già parlato, infatti, qualche giorno fa e l’insistenza della voce potrebbe essere indice della veridicità della stessa.



Navtra non ha fornito alcun suggerimento sulla natura del gioco, ma ha rivelato che Square Enix condividerà anche ulteriori aggiornamenti su Final Fantasy 7 Remake (potenziale presa in giro della Parte 2?), Final Fantasy 16 e Final Fantasy 14: Endwalker.

Ma non è tutto, si dice che sarà presente alla conferenza anche Eidos, e quest’ultima sembrerebbe intenzionata a presentare un gioco “cross-gen”. Ancora una volta, non sono state condivisi dettagli su questo titolo, ma dovrebbe comunque essere una sorpresa per i fan.

Navtra ha una solida esperienza quando si tratta di rumor su Square Enix in particolare. Il leaker ha fatto trapelare correttamente l’esclusività a tempo di Final Fantasy 16 (che è stata confermata e successivamente cancellata), così come alcune altre rivelazioni da PlayStation, per adesso, comunque, vi consigliamo di prendere tutto questo con le solite pinze rinforzate.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.