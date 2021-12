Splinter Cell: Ubisoft aggiorna il marchio registrato del gioco

Tra i numerosi videogiochi realizzati da Ubisoft, Splinter Cell è una delle saghe più amate nella community dei giocatori appassionati di titoli Stealth. I vari capitoli della serie, ispirati all’universo dei racconti di Tom Clancy, rimangono tutt’ora alcuni dei migliori giochi presenti all’interno della sua categoria. Nonostante ciò, l’azienda francese non è sembrata troppo interessata a rianimare la saga negli ultimi anni, concentrandosi perlopiù su altre serie che sta trasformando progressivamente e da diverso tempo, come Watch Dogs, Assassin’s Creed e Far Cry. Tuttavia, dei rumor su un nuovo capitolo di Splinter Cell sono comunque emersi nel corso degli ultimi mesi, e adesso le possibilità di vedere molto presto un nuovo gioco di Splinter Cell da parte di Ubisoft sembrano crescere sempre di più, dopo che la compagnia ne ha apparentemente dato il via libera pochi mesi fa.

Un’ulteriore conferma delle intenzioni della casa di sviluppo risale inoltre ad un periodo ancora più recente. Mentre l’ultima volta che la serie Splinter Cell ha ricevuto la registrazione del proprio marchio risaliva a maggio del 2017, negli scorsi giorni sembra che esso sia stato aggiornato nuovamente, alterando inoltre la lista dei prodotti per il quale è progettato. Anche se sono stati apportati in realtà cambiamenti minuscoli, si tratta comunque di un segnale da parte di Ubisoft nel voler utilizzare il marchio per qualcosa. Tra le alterazioni effettuate, è stato rimosso dalla descrizione il termine “interactive-multiplayer computer games”, lasciando così il posto a “providing an online computer game”.

