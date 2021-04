Spirit la Grande Avventura di Lucky: il gioco uscirà a giugno

Spirit la Grande Avventura di Lucky è il nuovo gioco in arrivo a giugno basato sulle vicende che verranno narrate nel prossimo film della DreamWorks Animation

Spirit la Grande Avventura di Lucky arriverà dunque in Italia il 17 giugno di quest’anno e, a quanto pare, sarà un titolo molto più adatto per i giocatori più giovani e le famiglie. Ma una volta detto questo, è arrivata l’ora di andare a vedere assieme il trailer di questo nuovo titolo!

Guardiamo il trailer di Spirit la Grande Avventura di Lucky

Basato sul prossimo film della DreamWorks Animation (che possiamo ricordare per La strada per El Dorato, Galline in fuga, Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro, Le 5 leggende, I Croods ed i vari capitoli di saghe come Shrek, Madagascar e Dragon Trainer), ecco dunque il trailer di Spirit la Grande Avventura di Lucky.

Il titolo sarà dunque disponibile per PS4, Nintendo Switch, Xbox One (solo la versione digitale in Italia) e PC Digital e permetterà ai fan del brand di esplorare Miradero e i suoi affascinanti e rilassanti dintorni rurali.

I giocatori potranno divertirsi con mini giochi e diverse sfide come salvare gli animali in pericolo, aiutare le persone della cittadina, gareggiare in corse di cavalli, fare fotografie della meravigliosa natura e molto altro ancora!

