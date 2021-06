Space Jam: A New Legacy The Game, rivelato gameplay e data di uscita del titolo

Rivelata la data di uscita di Space Jam: A New Legacy The Game, il videogioco ispirato dall’omonimo film dei Looney Toons sulla pallacanestro

Alla fine dell’anno scorso, era stato lanciato dalla divisione Xbox di Microsoft un concorso, tramite il quale si invitavano i fan di Space Jam a inviare a Microsoft delle idee per il videogioco dedicato al secondo film della saga. Proprio a partire dall’idea vincitrice di questo concorso è stato realizzato Space Jam: A New Legacy The Game, di cui sono stati rivelati in un trailer il gameplay e la data di uscita.

Space Jam: A New Legacy The Game, ecco la data di uscita

La data di uscita di Space Jam: A New Legacy The Game è stata fissata per il prossimo 15 Luglio; il gioco sarà acquisibile in free to play attraverso il Microsoft Store. Un accesso anticipato al titolo sarà però consentito agli abbonati al Xbox Game Pass, che potranno iniziare a giocarci già dal 1 Luglio. Da quello che si può vedere dal trailer rilasciato, il gameplay adottato dal gioco è quello di un classico picchiaduro a scorrimento laterale e i personaggi giocabili sono tre: Lebron James, Bugs Bunny e Lola Bunny. La grafica è invece realizzata utilizzando la tecnica del 2.5D e la pixel art.

Sempre in occasione dell’arrivo al cinema del nuovo film del franchise di Space Jam, oltre al videogioco Microsoft rilascerà anche degli speciali controller per Xbox, caratterizzati da un design dedicato al film. In particolare, saranno rilasciati tre diversi design per controller: uno dedicato alla Toon Squad, la squadra dei buoni, un altro dedicato ai villain Goon Squad e, infine, un terzo più generico.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se inveve siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.