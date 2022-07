Soulframe: è arrivato l’annuncio ufficiale

È arrivato direttamente da Digital Extremes l’annuncio ufficiale di Soulframe, il nuovo titolo sarà un MMORPG fantasy free-to-play. Scopriamo insieme qualche dettaglio

Dopo il grande successo di Warframe, arriva direttamente da Digital Extremes l’annuncio di Soulframe, nuovo titolo che come il suo predecessore sarà un MMORPG d’azione free-to-play, di stampo più fantasy rispetto all’ultimo lavoro del team di sviluppo canadese. Il titolo sarà ambientato in un universo gemello a quello di Warframe, con un focus sul combattimento corpo a corpo “lento e pesante” e l’esplorazione della vasta mappa open world, come dichiarato dalla software house in un’intervista al Washington Post.

Un interessante trailer rilasciato insieme all’annuncio di Soulframe

L’ambientazione del titolo sarà quella di un mondo “arrabbiato” per ciò che gli è stato fatto, dichiara Digital Extremes, dove potremmo vedere la mappa cambiare durante il giorno con lo spostamento del terreno e creando una sorta di proceduralismo per quanto riguarda le gallerie e le grotte sottostanti ad esso, probabilmente esplorabili e quindi sempre diverse. Il team di sviluppo ha inoltre rilasciato un interessante ed abbastanza lungo trailer riguardante proprio il gioco, che potete vedere di seguito.

In un comunicato stampa che che accompagnava l’annuncio, Geoff Crookes, che sarà il direttore creativo del gioco, ha dichiarato che per la creazione del mondo di gioco si sono ispirati ai grandi universi fantasy più famosi e che il team ha spinto molto sull’idea di conflitto tra natura e umanità, ed in futuro esploreranno ancor più in profondità questo tema, che sembrerebbe a questo punto essere la colonna portante del titolo. Siete in attesa di tuffarvi in questo nuovo universo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

