Shawn Layden dubita della sostenibilità del Game Pass

Shawn Layden riflette sul potenziale conflitto che riguarda la sostenibilità del Game Pass. La piattaforma sarebbe troppo economica a fronte di costi di sviluppo dei titoli troppo alti

Il CEO di PlayStation si espone pubblicamente sulla nuova strategia di business di Microsoft. Il servizio dedicato al gaming è stato accolto con il favore del pubblico e, nonostante molti titoli entrino ed escano dal catalogo rapidamente, altri titoli first party vi rimangono per sempre. Tuttavia, la piattaforma è in continuo divenire. Tanto che Shawn Layden si pone il dubbio se questa strategia per il Game Pass sarà economicamente sostenibile sul lungo periodo.

Shawn Layden sulla sostenibilità a lungo termine del Game Pass

Parlando con GameIndustry, Layden, che ha occupato nel corso del tempo posizioni diverse in PlayStation, ha parlato a proposito del Game Pass e si è domandato sulla sua sostenibilità. In particolare se nell’equazione inseriamo i budget da centinaia di milioni degli sviluppatori, potrebbero nascere dei dubbi sul fatto che il servizio di Microsoft possa persistere senza alcun cambiamento. Il CEO PlayStation aggiunge che è molto difficile lanciare un titolo da 120 milioni di dollari su un servizio in abbonamento dal costo di 9,99 dollari al mese. Per recuperare l’investimento infatti, occorrerebbe un totale di iscritti pari almeno a 500 milioni.

Inoltre, se Microsoft ha una base installata di console di 250 milioni, come è possibile che raggiunga il mezzo milioni di iscritti al Game Pass? Le dichiarazioni di Layden non sono nuove, tuttavia queste informazioni non sono certo facili da recuperare senza un insider esperto. Phil Spencer ha subito spento la fiamma su tutte queste polemiche, asserendo che per il Game Pass si guarda meno ai numeri e più all’engagement sui giocatori. In più se vogliamo parlare di soldi, le entrate che riguardano il settore gaming, sono state in netta crescita per l’azienda. Nonostante tutto, sarà interessante vedere come cambierà il servizio in futuro.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, seguite le pagine di tuttoteK.