Sony: meno priorità ai progetti minori in favore della tripla A

Triste a dirsi, ma un rapporto di Bloomberg ventila un cambio di direzione per quanto concerne l’output di Sony Interactive Entertainment: dopo essersi fatta un nome per il supporto agli sviluppatori più piccoli, la direzione del colosso nipponico verte ora maggiormente in favore della tripla A. Alludiamo, dunque, ai titoli più ambiziosi per valori di produzione e appeal di massa, come il cocco di pubblico e critica The Last of Us: Part II. Due notizie in particolare, in queste ultime ore, mostrano molto bene in quale direzione penda l’ago della bilancia della “Grande S”, e non favorisce la scena indie.

Sony e la tripla A nel grido di aiuto della scena indie

Le due notizie a cui alludevamo, non a caso, riguardano sia l’aspetto “tripla A” di Sony che i suoi antichi fasti dal sapore underground. Da un lato, infatti, abbiamo il rapporto di Bloomberg circa lo sviluppo di un remake di The Last of Us, in cantiere presso Naughty Dog per PS5. Dall’altro, invece, troviamo lo studio minore Sony Bend, che ha dichiarato tempo addietro di temere un assorbimento e che ha tentato, ma senza successo, di proporre al manifattore di console orientale un seguito per un titolo di nicchia come Days Gone. Due facce della stessa moneta, che nei lanci a venire sembra già predisposta a dare sempre testa.

Tutto questo, però, non manca di precedenti. Per iniziare, il noto Japan Studio (Demon’s Souls) è nelle mire del gigante nipponico per una ristrutturazione, e nel processo molti hanno già abbandonato la nave. Da questo stesso metaforico veliero abbiamo trovato piccole perle – “piccole” puramente nel loro target – come Bloodborne, Gravity Rush ed Everybody’s Golf. In tutto questo, i rami più piccoli sono già stati informati nel cambio d’aria: Sony ha esplicitamente menzionato la propria mancanza di interesse verso i titoli di nicchia per quanto concerne le prime parti.

