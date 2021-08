Rumor, Sony PlayStation: un nuovo State of Play in Agosto?

Alcuni recenti rumor che si stanno propagando velocemente in rete vorrebbero un nuovo State of Play di Sony dedicato a PS5 nel corso del mese di Agosto, scopriamo insieme quando

L’ultimo aggiornamento di PlayStation 5 ha aggiunto la possibilità di estendere la memoria della console con l’utilizzo di SSD non proprietari ed esterni alla macchina Sony. La console di nuova generazione rivale di Xbox Series X ha raggiunto numeri di vendita clamorosi, nonostante sia effettivamente difficile trovarne una. Un affetto e un amore giustificati specialmente dalla presenza di esclusive di pregio annunciate in arrivo nei prossimi anni, come Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West o il nuovo God of War, oltre a quelle già uscite come Demon’s Souls o Ratchet and Clank Rift Apart. E l’azienda si sta ovviamente preparando a mostrare alcune novità in un evento dedicato, ma quando sarà effettivamente?

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato degli incalzanti rumor che volevano Horizon Forbidden West rinviato al 2022. Voci che hanno ovviamente infastidito moltissimi fan, che non vedevano l’ora di poterci mettere finalmente mano, visto e considerato anche l’esteso gameplay che Sony ha mostrato poco tempo fa. Un rumor che non è mai stato confermato e che, forse, diventerà realtà al prossimo State of Play di casa Sony che, stando ad altre voci di corridoio che si sono diffuse nelle scorse ore, dovrebbe avere luogo la prossima settimana. A parlare è stato James Jarvis, producer del Future Game Show, che tramite un Tweet sul suo profilo ufficiale ha annunciato che il prossimo evento di casa Sony si dovrebbe tenere il prossimo 19 agosto. Vi lasciamo il Tweet qua sotto.

Rumours suggesting the next Sony State of Play will be announced tomorrow. With the Stream August 19. If so, I'd expect it to include: 🦕Horizon delay officially confirmed with new gameplay 💎 Kena extended look 🏎️ Update on Gran Turismo 💥 New suprise announcement — James Jarvis (@James_Jarvis) August 9, 2021

Sony: il prossimo State of Play si terrà il 19 agosto stando a James Jarvis!

Stando a quanto affermato da Jarvis, allo State of Play della prossima settimana verrà ufficializzato il rinvio di Horizon Forbidden West, di cui verrà mostrato anche del nuovo gameplay. Ci saranno novità su Gran Turismo 7 (e finalmente oseremmo dire), un extended look a Kena: Bridge of Spirits e un annuncio a sorpresa. Perché dai, lo sappiamo tutti che ci sono moltissime cose a bollire nel gran pentolone che sarà, negli anni a venire, PlayStation 5.

Aspettiamo conferme di questo rumor che vuole il prossimo State of Play di casa Sony fissato per il prossimo 19 agosto. Voi che cosa ne pensate?