Sony brevetta una piattaforma per le scommesse sugli eSport

Da poche ore è stato reso noto un documento depositato da Sony, secondo il quale la compagnia avrebbe brevettato un sistema di scommesse legato agli eSport

Sony Interactive Entertainment ha brevettato una propria piattaforma di scommesse online, il tutto stando ad un documento che è stato registrato nel 2019 e reso noto solo questo mese. In teoria il brevetto in questione potrebbe essere impiegato per consentire scommesse live durante gli eventi legati al mondo degli eSport, come l’Evolution Championship Series (EVO), il più grande e prestigioso torneo di picchiaduro del mondo. E potrebbe non essere certo un caso, dato che Sony stessa ha acquistato la manifestazione durante lo scorso Marzo.

Sony: brevettata una piattaforma di scommesse online per gli eSport

Stando al brevetto, il sistema utilizzerebbe lo storico ed i dati di ciascun giocatore o team coinvolto nelle gare, per determinare le quote, e quindi renderle disponibili per le scommesse a tutti coloro che stanno guardando l’evento. Il meccanismo sviluppato da Sony potrebbe tenere conto del singolo match, oppure dell’intera cronistoria del giocatore in questione, compreso il rapporto vittorie/sconfitte anche in titoli differenti tra loro.

In aggiunta la piattaforma potrebbe essere in grado di accedere ai dati di gioco, per determinare le quote. Un esempio potrebbe riguardare l’analisi di un video, per determinare dove una granata virtuale potrebbe uccidere uno, due, oppure tre personaggi, così da proporre quote per questo specifico scenario. Presente anche la possibilità di proporre scommesse speciali, relative a durata del match, oppure al tempo necessario ad un giocatore per sconfiggere l’avversario. Sarebbe anche possibile permettere agli amici di scommettere l’uno contro l’altro, oppure crearsi le proprie percentuali, oltre a giocare secondo quanto proposto dal sistema.

Ovviamente, come tutti i brevetti, non è detto che tutto ciò possa venire effettivamente implementato, ma è innegabile che l’acquisto di EVO da parte di Sony sia decisamente indicativo in tal senso, nonostante non sarebbe la prima opportunità del genere presente sul mercato.

