Sony Bend Studio: il team al lavoro su una nuova IP

Dopo le recenti polemiche sulla cancellazione del sequel di Days Gone, Sony Bend Studio ha annunciato di essere al lavoro su una nuova IP

Bend Studio, casa di sviluppo conosciuta per aver collaborato con Sony e aver realizzato titoli quali Syphon Filter, Resistance e Days Gone, è stata recentemente al centro di una manovra di acquisizione da parte di Sony. L’ultima fatica del team è stata lo sviluppo di Days Gone, gioco first party uscito in esclusiva su console PS4. Bend Studio è salito alle cronache in questi giorni in primo luogo per aver cancellato il sequel di Days Gone e ora per aver annunciato ufficialmente di essere al lavoro su una nuova IP.

Nuova IP in vista per Sony Bend Studio

L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri tramite un tweet ufficiale della casa di sviluppo. Il team ringrazia immensamente per il supporto a Days Gone e si ritiene onorata di tutta la passione che la community ha dimostrato verso il mondo e i personaggi da loro creati. L’enorme entusiasmo inoltre, è per loro fonte di motivazione per continuare a migliorare e a creare esperienze che dureranno per sempre. Dopo Syphon Filter, Resistance Retribution, Uncharted Golden Abyss e Days Gone, il team è entusiasta di annunciare ufficialmente l’espansione del portfolio Bend Studio con una nuova IP.

Come già riportato sopra, l’annuncio arriva a poca distanza dalla notizia della cancellazione del sequel di Days Gone. Le motivazioni dietro questa cancellazione risiedono, a detta degli sviluppatori, nella lunghezza eccessiva dei tempi di sviluppo insieme ad una ricezione incerta da parte del pubblico. Per questa ragione i fan si sono organizzati e 80 000 persone hanno firmato una petizione per far cambiare idea a Sony. Per ora, comunque, non ci sono ancora dettagli sulla nuova IP di Sony Bend Studio. Questa non è che uno dei 25 progetti in cantiere sviluppati dai PlayStation Studios. Restiamo dunque in attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo.

