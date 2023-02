Sony: il colosso ha acquisito Ballistic Moon?

Avendo acquisito negli ultimi anni software house del calibro di Bungie, Housemarque, Bluepoint Games e Firesprite (tra le altre), Sony ha ampliato in modo significativo il suo già impressionante arsenale di giochi first party e si prevede che l’azienda continuerà a investire su questo fronte nel prossimo futuro, come ad esempio lo studio Ballistic Moon.

Potrebbe essere già stata effettuata un’altra acquisizione, non ancora annunciata ufficialmente. Come ha rilevato Colin Moriarty di Last Stand Media, il nuovo studio britannico Ballistic Moon è indicato come proprietà del gigante nipponico da PitchBook.com, una società di software e dati finanziari con uffici in tutto il mondo. La pagina di Ballistic Moon sul sito web di PitchBook riporta il suo status di “acquisito/fuso“, con Sony indicata come società madre.

What's up with Ballistic Moon, the studio working with PlayStation on Project Bates? Sony hasn't publicly acknowledged the team… so it's interesting it may have been purchased.

— Colin Moriarty (@notaxation) February 17, 2023