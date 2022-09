Sony: annunciato lo State of Play per oggi

In questo periodo di grandi rivelazioni videoludiche da parte di un po’ tutte le case, oggi non poteva di certo mancare la Sony con il suo State of Play

Visto che si è appena tenuto l’Ubisoft Forward ed a breve ci saranno anche i Tokyo Game Show 2022 ed il Nintendo Direct, la Sony non poteva certo starsene con le mani in mano. Anzi, è stato annunciato che oggi ci sarà il suo State of Play, ma di che si tratta e cosa potrebbe venire annunciato? Andiamo a scoprirlo assieme!

State of Play: poco tempo e tanta carne al fuoco

In un tweet che vi lasciamo qui sotto la Sony ha spiegato in breve il suo programma per la giornata di oggi, ore 23.59 in Italia perciò avete tutto il tempo del mondo, suggerendo ovviamente di guardarlo live per scoprire “nuove rivelazioni ed aggiornamenti per PS5, PS4 e PSVR2”. Il tutto durerà una ventina di minuti circa per coprire i dieci giochi in arrivo.

Il nuovo visore VR, nonostante avrà dei giochi come Resident Evil Village e Horizon: Call of the Mountain, dovrebbe uscire all’inizio del 2023 mentre, da parte del produttore Final Fantasy XVI Naoki Yoshida, sembrano provenire parole poco confortanti dal titolo poiché ha dichiarato che il gioco potrà non piacere a tutti.

State of Play returns tomorrow, September 13. Watch live to see new reveals and updates for PS5, PS4, and PS VR2. Tune in at 3 PM PT / 11 PM BST: https://t.co/pB7wQ5ipwv pic.twitter.com/GfbT4uK1Cy — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2022

Sempre su Twitter, stando a Tom Henderson, questo State of Play si concentra di più sui partner giapponesi di Sony e quindi non crede che ci saranno degli annunci relativi a God of War Ragnarok, Spider Man 2 e Wolverine (arriveranno dopo). Che sia finalmente il momento buono per un ritorno a Silent Hill?

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire quali saranno gli annunci di Sony e dei suoi partner, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!