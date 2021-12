Sons Of The Forest: annunciata la data di uscita

Con un gameplay trailer pubblicato recentemente, Endnight Games ha finalmente rivelata la data di uscita di Sons Of The Forest, sequel di quel The Forest che nel 2014 fece appassionare tantissimi giocatori ai survival horror

Per chi si ricorda quali erano i giochi più importanti del 2014, sicuramente si ricorderà di quel fulmine a ciel sereno che era stato The Forest. Uscito in early access nel 2014 (la versione finale verrà rilasciata ben 4 anni dopo nel 2018), il gioco si presentò come uno dei primissimi giochi survival horror open world, e diede il via a un fenomeno che spinse molti sviluppatori a lanciarsi in questo genere. Dopo l’annuncio del sequel avvenuto nel 2019, il team di sviluppo Endnight Games ha, tramite un gameplay trailer pubblicato di recente, annunciato la data di uscita di Sons Of The Forest.

Sons Of The Forest: cosa vediamo nel traile e qual è la data di uscita

Nel video in questione pubblicato sui canali di IGN possiamo vedere vari stralci di gameplay: oltre a ripercorrere gli elementi cardine del titolo, ovvero la sopravvivenza e l’atmosfera horror (con mostri sempre più terrificanti), possiamo vedere anche alcune scene interessanti, come quella in cui vediamo due o più umani collaborare insieme (cosa che, si spera, potrebbe confermare il ritorno della coop). Verso il finale inoltre, vediamo quello che sembra essere una cutscene, cosa che potrebbe suggerire una narrazione della storia principale più attiva rispetto al predecessore.

Alla fine del video, vediamo che la data di uscita è prevista per il 20 maggio 2022, soltanto per PC. Nonostante la data della release non sia quindi dietro l’angolo, non abbiamo comunque molti mesi da aspettare. Su un eventuale versione per console ancora non si sa niente sfortunatamente, e perciò non ci rimane che aspettare.

Se volete rimanere aggiornati quotidianamente su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.