Sonic the Hedgehog: l’annuncio di SEGA per l’anniversario

Il 2021 è un anniversario importante per SEGA visto che, 30 anni fa, vide la nascita mitico Sonic the Hedgehog

Sega ha dunque annunciato che, in onore dell’anniversario di Sonic the Hedgehog, ci saranno dei grandi progetti e che questi saranno annunciati direttamente con uno streaming in live sul canale ufficiale sia su Twitch che su YouTube. Ma vediamo meglio di che cosa si tratta.

Sonic the Hedgehog: il suo anniversario è il 27 maggio

Sono passati 30 anni. 30 anni portati splendidamente a partire da quei folli tracciati su Sega Mega Drive fino ad arrivare ai giorni nostri con nuovi capitoli, sia in 3D che in 2D, ed apparizioni in altre serie come Mario Kart oppure Super Smash Bros. Anni dove, assieme al Super Nintendo Entertainment System, si “scatenò” la cosiddetta console wars in un braccio di ferro eterno con la Grande N.

Fortunatamente le rivalità si sono appianate nel corso degli ultimi anni, altrimenti non avremmo visto il riccio blu sulle console Nintendo, e SEGA è più che pronta a ricordare il suo personaggio che tanto fece penare il buon Super Mario. Tutti gli appassionati si segnino dunque in agenda la giornata di giovedì 27 maggio. Lo streaming, in Italia sarà visibile a partire dalle ore 18.00 su YouTube e Twitch, offrirà dunque quello che è stato considerato come “un primo sguardo ad alcuni dei progetti, delle partnership e degli eventi”.

Naturalmente ci sarà spazio per il merchandising, altre news sul secondo capitolo cinematografico, tie – in e tanto altro ancora anche se i fan chiedono a gran voce un sequel del fantastico Sonic Mania. Che sia arrivato il momento? Ad ogni modo, se volete procurarvi alcuni titoli della saga del veloce riccio blu ad un buon prezzo, cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!