Sonic the Hedgehog: asta da record anche per il riccio blu

Ultimamente si sono visti una serie di capisaldi del retrogaming venire battuti all’asta per cifre stratosferiche, ma non si era ancora parlato del riccio blu Sonic the Hedgehog

Dopo i prezzi davvero folli ai quali sono state vendute le cartucce di Super Mario Bros., The Legend of Zelda (entrambe per il NES) e Super Mario 64, recentemente è toccato al porcospino della SEGA (Sonic the Hedgehog) finire sotto il martelletto del battitore d’asta. Ma vediamo di andare avanti con calma.

Sonic the Hedgehog: un’asta e più di un dubbio

La cartuccia per Sega Genesis, la versione americana del Sega Mega Drive, di Sonic the Hedgehog è stata dunque venduta per ben 430.500 dollari su Goldin Auctions con tanto di certificazione WATA. Una delle più importanti società di classificazione recentemente finita al centro di polemiche poiché, il suo co fondatore, è stato accusato di aver manipolato il mercato dei maggiori titoli del retrogaming.

🦔What's this https://t.co/U6BkQaWgHz — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) September 21, 2021

Dei dubbi sono stati poi espressi da uno dei creatori del riccio blu, Yuji Naka, direttamente dal suo profilo Twitter il quale si è chiesto se ci si trovasse di fronte ad un ennesimo caso di frode. Dello stesso parere sembra poi essere anche lo youtuber Karl Jobs che ha parlato della vicenda durante uno dei suoi ultimi video. WATA, dal canto suo, ha dichiarato quanto segue:

Wata Games è il leader di fiducia nella classificazione dei videogiochi da collezione e siamo onorati di svolgere un ruolo chiave in questo settore in forte espansione del quale siamo incredibilmente appassionati. Siamo onorati dal supporto delle nostre migliaia di clienti che si fidano di noi per fornire valutazione accurata e trasparente. Le affermazioni in questo video sono completamente infondate e diffamatorie ed è un peccato che il signor Jobst non ci abbia contattato per darci l’opportunità di correggerlo.

