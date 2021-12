Sonic Frontiers: rivelata la trama

Recentemente gli amanti del riccio blu hanno potuto gustarsi il trailer della sua nuova avventura, ma lasciamo che a parlare sia la trama di Sonic Frontiers

Pare che il trailer della nuova avventura del mitico riccio blu di casa SEGA, ovvero Sonic Frontiers, sia stato un po’ troppo parsimonioso in fatto di notizie. Ma ora, per fortuna, la storia di questo nuovissimo capitolo è stata ufficialmente svelata. Procediamo dunque con un po’ di ordine!

Sonic Frontiers: indovina chi viene a rompere le uova nel paniere?

La trama del gioco è stata dunque scritta da Ian Flynn, la stessa persona dietro il fumetto omonimo dedicato al riccio più veloce di sempre a partire dai tempi del Mega Drive. E ovviamente è tornata la nemesi di sempre! Se Super Mario ha Bowser, Link e la Principessa Zelda hanno Ganondorf e degni compari, il nostro velocissimo protagonista ha il malvagio Dr. Eggman.

Il Dr. Eggman ha scoperto un’antica tecnologia sulle Isole Starfall e installa il suo programma di intelligenza artificiale SAGE per hackerare e prendere il sopravvento su di queste. Ma in questa tecnologia c’è molto di più di quanto si renda conto e le conseguenze indesiderate sono dietro l’angolo

Indovinate un po’ a chi toccherà rovinare i suoi piani di conquista del mondo ancora una volta? Il titolo, che dovrebbe uscire nelle vacanze del 2022 su Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, è stato realizzato grazie alla produzione di Sachiko Kawamura e dalla regia di Morio Kishimoto.

