Sonic Colors Ultimate: è arrivato il trailer

Il caro vecchio riccio blu di casa SEGA sta tornando più veloce che mai come dimostra il nuovissimo trailer di Sonic Colors Ultimate

Sonic Colors Ultimate è una versione rimasterizzata e aggiornata del gioco del 2010, uscito per Nintendo Wii e 3DS, e lo dimostra appieno nel suo nuovo trailer pubblicato sul canale ufficiale del riccio blu. Diamoci quindi un’occhiata assieme e vediamo che cosa bolle in pentola per l’eroe di casa SEGA.

Sonic Colors Ultimate: diamo un’occhiata al trailer

In occasione del compleanno del riccio più famoso di sempre, SEGA ha già “preparato” i suoi giocatori più affezionati con l’annuncio di nuovi giochi con protagonista l’iconica mascotte. Il 2022 vedrà ufficialmente l’arrivo di un nuovo capitolo, ma per intanto ci si può “accontentare” del trailer di Sonic Colors Ultimate.

Con una risoluzione in 4K e 60 FPS, in questo titolo sono state aggiunte alcune novità assieme alle modalità di gioco più classiche. Naturalmente il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora rimasterizzata per enfatizzare al meglio ogni azione e sconfiggere ancora una volta il Dr. Eggman ed i suoi folli piani.

Ad esempio si potrà gareggiare contro Metal Sonic nella modalità Rival Rush, personalizzare il protagonista con scarpe, guanti e la stessa aura, cercare le icone di Tails per il salvataggio, scoprire le aree nascoste grazie ai coloratissimi alieni Wisp (a molti potrebbero ricordare alcuni personaggi di Pac – Man) e recuperare 100 anelli per ottenere l’invincibilità temporanea.

Il titolo uscirà ufficialmente il 17 settembre per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e lo si può già prenotare sin da ora. Per mantenervi in allenamento che ne dite di recuperare gli altri titoli della famosa saga al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!