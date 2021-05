Sonic Colors Ultimate annunciato ufficialmente

SEGA ha annunciato ufficialmente Sonic Colors Ultimate, il remaster del titolo del 2010 la cui uscita è prevista per il prossimo 7 Settembre

La notizia era nell’aria, in seguito ad alcuni leak comparsi in rete in occasione del 35esimo anniversario del porcospino blu, ed alla fine tutto si è tramutato in realtà: da pochissime ore, difatti, SEGA ha confermato l’esistenza di Sonic Colors Ultimate, il remaster del platform datato 2010. Il gioco è previsto in uscita per il prossimo 7 di Settembre, al prezzo budget di 40 Dollari, ed i preorder sono già aperti per chiunque desideri prenotarlo in anticipo, così da ricevere anche un portachiavi con Baby Sonic come bonus.

Il gioco vedrà, ancora una volta, Sonic e Tails avventurarsi all’interno dell’Incredible Interstellar Amusement Park di Eggman, struttura che si estende lungo numerosi pianeti. Il duo dovrà lanciarsi al salvataggio dei Wisps, che saranno in grado di fornire nuovi power up per Sonic, da utilizzare all’interno dei vari livelli. Il Wisp giallo, ad esempio, potrà trasformare il porcospino blu in una trivella, in grado di perforare il terreno, mentre il ciano lo tramuterà in un laser rimbalzante.

Originariamente uscito per Wii e Nintendo DS, il gioco fu lodato principalmente per la sua estetica e la presentazione visiva, oltre che per la sua divertente componente platform. Il remaster in questione sarà distribuito nelle versioni Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Nintendo Switch e PC (tramite Epic Games Store), nelle versioni standard e deluxe. Quest’ultima è proposta al prezzo di 45 Dollari ed includerà l’accesso anticipato al gioco, musica esclusiva, costumi d’oro e d’argento, un Sonic Movie Boost ed icone esclusive per il giocatore.

Siete contenti di questo ritorno del classico gioco SEGA?