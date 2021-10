Solar Ash: annunciato il rinvio della data d’uscita

Solar Ash, il titolo prodotto dallo studio di Hyper Light Drifter e Annapurna Interactive, ha subito un rinvio della data d’uscita

Heart Machine, lo studio autore di Hyper Light Drifter, avrebbe dovuto far uscire nel corso di questo mese il suo nuovissimo gioco adrenalinico Solar Ash, pubblicato da Annapurna Interactive (Outer Wilds) e nato inizialmente attraverso una campagna di crowdfunding. Il gameplay mostrato a febbraio, mostrava come i giocatori impersonino la Voidrunner Rei, mentre “pattina” attraverso questi biomi altamente rischiosi, all’interno del buco nero chiamato Ultravoid. Tuttavia, pare che Solar Ash dovrà farsi attendere ancora un po’ dai fan, poiché lo studio ha deciso ad un rinvio della data d’uscita.

La data d’uscita dopo il rinvio di Solar Ash

Solar Ash, a detta del team di sviluppo, è ambientato nello stesso universo del precedente titolo creato dallo studio, ma non è da ritenere un sequel diretto di esso. Con questo gioco, Heart Machine abbandona la grafica in stile pixel 2D, in favore di un mondo in 3D più aperto, ed una visuale in terza persona del personaggio. Si struttura in un gioco d’azione platform, dove sarà possibile trovare città sommerse, vaste aree acquee, pericolose zone piene di lava e molto altro. Negli scorsi giorni, gli sviluppatori espressero il desiderio di vedere in che modo gli speedrunner avrebbero “rotto” il gioco.

Alx Preston, director creativo, ha infatti ammesso di essere un amante dello speedrunning, e si dice affascinato dall’impegno che i giocatori ci mettono nel terminare velocemente i giochi, e dell’unione che si può intravedere in questa community. Adesso, anche lo stesso sviluppatore di Solar Ash avrà da aspettare fino alla data d’uscita del gioco, programmata stavolta per il 2 dicembre 2021, su PS4, PS5 e PC. La motivazione dietro ciò è stata data dalla volontà di migliorare ed affinare ulteriormente alcuni aspetti del gioco, per la quale pare sia necessario ancora un po’ di tempo.

