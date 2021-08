SOEDESCO presenta Monster Crown, Saint Kotar e Real Farm alla Gamescom 2021

Anche il publisher SOEDESCO mostra alla Gamescom 2021 i suoi prossimi titoli. Tra i quali Monster Crown, Saint Kotar e Real Farm

Durante il lungo periodo della Gamescom, sono molti gli editori e i publisher che anticipano le loro prossime uscite nel mercato videoludico. Tra queste, anche SOEDESCO è presente alla Gamescom 2021 con diversi titoli. Publisher e casa di sviluppo con sede a Rotterdam, SOEDESCO è conosciuto per lo sviluppo di giochi per il grande pubblico divertenti e intrattenenti. Creatori di IP quali Owlboy, Kaze and the Wild Masks, Monster Crown, Among the Sleep, Remothered Tormented Fathers e Monstrum.

SOEDESCO porta alla Gamescom 2021 diversi titoli indie

All’evento Indie Arena Booth Online di questa Gamescom 2021 è presente anche il publisher SOEDESCO. L’evento virtuale mostra diversi titoli, tra i quali spiccano Monster Crown, Saint Kotar e Real Farm. L’evento terminerà il giorno 29 agosto. In occasione dell’evento è stata rilasciata anche una versione demo del nuovo Monster crown. Monster Crown vede il protagonista viaggiare per un isola dall’oscuro passato. Con una storia di governatori sadici e eroici salvatori, la Crown island questa volta è minacciata da una maligna giovane donna alla ricerca del potere. Tocca a voi, aiutati dai mostri che incontrerete, a prevenire il ritorno della tirannia. Le vostre decisioni vi renderanno un salvatore o un messia oscuro?

Al contrario, Saint Kotar è una detective story in chiave horror psicologico, nella quale dovrete investigare la misteriosa scomparsa dei vostri parenti nell’occulta cittadina di Sveti Kotar e sopravvivere alle differenti realtà che entreranno in conflitto. Se infine, cercate un’avventura più tranquilla, sicuramente Real Farm farà al caso vostro. Nel titolo dallo spirito agreste dovrete completare gli obiettivi gestionali lavorando la terra e farvi una reputazione all’interno della community di coltivatori. Per dare un’occhiata agli annunci fatti all’Opening Night Live della Gamescom leggete i nostri articoli.

