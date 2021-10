Sly Cooper: un nuovo gioco della serie in lavorazione per PS5?

Se ricordate con affetto la saga Sly Cooper vi farà piacere sapere che un nuovo presunto titolo della serie potrebbe arrivare su PS5

Dei tre grandi franchise first-party targati Sony che hanno dominato il panorama videoludico durante l’era PS2 (Jak and Daxter, Ratchet and Clank e Sly Cooper) Ratchet and Clank di Insomniac è l’unico che sta ancora andando forte. Per quanto riguarda Sly Cooper, Sucker Punch è passata a produzioni decisamente più ambiziose (e probabilmente migliori) negli anni da allora, con Ghost of Tsushima del 2020 in particolare che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per lo studio, ma il subdolo procione potrebbe prepararsi per un ritorno, magari proprio su PS5, o almeno così sembrerebbe in base alle ultime rumorose voci di corridoio del dietro le quinte videoludico. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sly Cooper: nuovo gioco per PS5? Così potrebbe essere, ma lo studio di sviluppo è ancora un mistero

Nick Baker, co-fondatore di Xbox Era (che ha avuto un passato estremamente solido fatto di leak affidabili, tra cui una serie di rivelazioni relative a PlayStation), recentemente ha utilizzato il suo profilo Twitter per affermare che un nuovo gioco di Sly Cooper è davvero in lavorazione (e magari per PS5). Si tratta, per la verità, di un rumor che era già stato riportato in precedenza dallo stesso Baker. Stando alle parole di quest’ultimo il progetto è in sviluppo ma lo studio a cui è stato affidato lo stesso rappresenta ancora una grande incognita.

Hey Sly fans. I guess some good news? My “normal” Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That’s it. That’s all. Just an update since many of you still DM me to this day. — Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021

L’ultimo gioco di Sly Cooper risale al lontano 2013, ci riferiamo a Thieves in Time, ovvero il titolo che è stato sviluppato da Sanzaru Games, e non da Sucker Punch. Naturalmente, questo rumor di cui vi abbiamo parlato non è ancora verificato, quindi per ora è meglio prenderlo con un bel paio di pinze rinforzate. Ad ogni modo, non mancano certo i giocatori nostalgici dell’era PS2 a cui piacerebbe vedere un nuovo gioco della storica saga platform in un futuro relativamente prossimo. Per quanto riguarda Sony, sembra proprio che il colosso sia decisamente interessato a far sbarcare le sue IP sul mercato mobile. La prima tra queste sarà WipEout, con il titolo Android e iOS WipEout Rush, maggiori dettagli al riguardo qui.

