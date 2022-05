Sly Cooper: in arrivo il quinto capitolo?

Agli inizi del Duemila, sulla favolosa PlayStation 2, correva dunque Sly Cooper, un procione ladro che, assieme alla sua banda di degni compari, doveva recuperare tesori ed oggetti mancanti per un’esperienza platformica davvero niente male. Tali gesta sembravano dimenticate, fino ad oggi, visto che un leak ci fa ben sperare per un quinto capitolo che potrebbe essere annunciato quest’anno. Vediamo di capire un po’ meglio la situazione!

Stando a quanto dichiarato da Nick Baker durante il podcast XboxEra, pare che Sony abbia intenzione di riportare in auge le avventure di Sly Cooper le cui ultime tracce risalivano al 2013 con il capitolo Ladri nel Tempo uscito per PlayStation 3.

A fare eco a queste dichiarazioni sono anche le affermazioni di AccountNGT su Twitter, che vi lasciamo qui sotto, secondo cui dovrebbe esserci anche un altro gioco in sviluppo. Si tratterebbe infatti di un altro titolo della serie inFamous che quindi potrebbe venire annunciato ad un evento che la Sony stessa sta pianificando per settembre.

btw, the same source told me a few weeks ago that no big showcase was planned until September, which coincides another time an announcement in Sept.

