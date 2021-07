Sledgehammer Games: presentato il nuovo logo, nuovo Call of Duty in arrivo?

Sledgehammer Games si rifà il look e molti rumor sostengono il fatto che ciò sia dovuto all’imminente presentazione del nuovo Call of Duty

Sledgehammer Games fa parte da un po’ di tempo ormai del noto gruppo di studi incaricati dello sviluppo della serie FPS per eccellenza, ossia Call of Duty. Anche se lo sviluppatore si è fatto un po’ da parte nel 2020 per lasciare il primo posto sul palco videoludico a Call of Duty: Black Ops Cold War di Treyarch e Raven Software, c’è stato poi un subitaneo ritorno in grande stile con il nuovo titolo che si vocifera sarà presentato a breve. E prima di svelare questo misterioso titolo, Sledgehammer Games ha pensato bene di rifarsi per intero il look. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sledgehammer Games: nuovo look in vista del nuovo capitolo di Call of Duty? Vari rumor sembrerebbero confermare questa ipotesi

In sostanza, è si tratta solo di un nuovo logo (potete vederlo qui sopra, in questo stesso articolo), ma sicuramente sembra molto diverso dal precedente, questo è certo. Lo studio ha condiviso una laconica gif su Twitter per mostrare il nuovo marchio in questione, nonché una sua variante che presenta la stenografia “SHG” anziché il nome completo.

Say hi to our new look 👀 pic.twitter.com/1X4I7Ufm8p — Sledgehammer Games (@SHGames) July 20, 2021

Il gioco Call of Duty di quest’anno, ad opera di Sledgehammer Games stessa, si intitolerà presumibilmente Call of Duty: Vanguard e, secondo quanto riferito, verrà rivelato il mese prossimo, probabilmente tramite Warzone come era stato per Black Ops Cold War l’anno scorso. Finora si vocifera che il gioco sarà ambientato negli anni ’40 in pieno clima da secondo conflitto mondiale. Questa stessa ambientazione dovrebbe poi essere introdotta anche in Warzone in qualche modo (probabilmente con mappe a tema). Il gioco di cui vi parliamo dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno corrente. Oltre che su Warzone, molti rumor suggeriscono il fatto che il titolo potrebbe essere mostrato anche alla Gamescom che avrà inizio il 25 agosto e vedrà la partecipazione di Activision. Per ora non resta che aspettare fiduciosamente e vedere cosa riserva il prolifico futuro della serie Call of Duty.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.