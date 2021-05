Skull & Bones è stato rinviato ancora!

È ufficiale, il tanto atteso Skull & Bones della Ubisoft, è stato rinviato ancora una volta

La Ubisoft, casa produttrice di titoli come le serie di Assassin’s Creed, Splinter Cell, Prince of Persia e Far Cry tra le varie, ha dunque confermato che Skull & Bones verrà rinviato all’anno fiscale 2023. Ciò significa che il titolo che mischia strategia ed avventura tra i mari caraibici, potrebbe essere giocabile tra l’inizio di aprile del 2022 e la fine di marzo del 2023.

Skull & Bones: perché è stato rinviato?

Nonostante quest’ultimo slittamento di data, dovete sapere che Skull & Bones non è certo stato rinviato per la prima volta anche perché, inizialmente, il titolo sarebbe dovuto uscire verso la fine del 2018 e l’ultimo aggiornamento in merito risale al settembre del 2020. Proprio in quella data è stato il direttore creativo in persona, Elisabeth Pellen, ad affermare come il gioco fosse in pieno sviluppo andando a “rassicurare” i giocatori. Attese, purtroppo, deluse che non fanno sperare per il meglio. Il direttore finanziario di Ubisoft Frédérick Duguet, dal canto suo, è tornato a ribadire che crede nella visione creativa del team al quale è stato affidato un compito piuttosto ambizioso per la realizzazione del titolo.

La produzione guidata da Ubisoft Singapore è andata avanti bene negli ultimi 12 mesi e la promessa è migliore che mai. Il tempo aggiuntivo consentirà al team di realizzare appieno la sua visione

Il CEO Yves Guillemot ha poi aggiunto che è fiducioso nelle capacità e nelle competenze dello studio di Singapore dato che, per molto tempo, si è dedicato ai vari capitoli del franchise Assassin’s Creed. Quindi, in sostanza, non ci resta altro da fare se non sederci comodi ed aspettare fiduciosi anche noi.

