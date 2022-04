Skate: online gameplay di una versione pre-alpha

Sembra che negli ultimi periodi Electronic Arts si stia dedicando attivamente a riportare in vita alcuni dei propri brand più amati. Dopo il remake di Dead Space, annunciato ufficialmente nel corso dell’EA Play Live 2021, e protagonista poi di alcuni livestream, ora a mostrarsi è un altro titolo rimasto fuori dai riflettori per diverso tempo. Stiamo parlando di Skate, di cui sono comparse nelle scorse ore alcune immagini di gameplay riguardanti quella che sembra una versione pre-alpha del gioco.

Del nuovo capitolo di questa amata serie si era già parlato nei primi mesi di quest’anno, ma è la prima volta che il titolo si mostra al pubblico. Benché le immagini comparse online mostrino una versione pre-alpha di Skate 4, è interessante notare come già siano presenti diversi interessanti elementi di gameplay. Nel breve clip sono infatti mostrate diversi trick ed evoluzioni possibili, e le animazioni paiono già piuttosto fluide e ben implementate.

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I've heard about where the game is at from multiple people. They're trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 20, 2022