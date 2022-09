Silent Hill: trapelate ulteriori immagini

I fan di Silent Hill hanno chiesto a gran voce, oramai da tempo, un remake dell’amato titolo survival horror ed ora sono stati accontentati visto che non si contano più i leak e le nuove immagini

Come in molti sappiamo il fiore all’occhiello della Konami sembra essere al centro di non uno né due, ma bensì tre giochi che porteranno il nome di Silent Hill. Ovviamente il progetto della Konami è già stato “vittima” di leak e fughe di informazioni che sono ancora ben lontane da finire, ma andiamo avanti con ordine.

Silent Hill: un ritorno alla collina silenziosa?

Come vi abbiamo già accennato nei giorni scorsi, le immagini di questo caposaldo del genere survival horror sono già affiorate in rete, ma fate attenzione perché le sorprese non sono ancora finite! Se andate su ResetEra, infatti, potreste notare come sembra esserci in cantiere un remake di Silent Hill 2 ad opera del Blooper Team al pari di un altro progetto che potrebbe venire pubblicato nell’attesa del quinto capitolo.

Si tratterebbe infatti di Project Sakura, un titolo in stile P.T. che porta la duplice firma di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro, che nonostante possa sembrare poco più che una demo giocabile mostra comunque delle immagini di qualità più alta oltre che maggiormente dettagliate, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti.

Le immagini dunque sono destinate inevitabilmente ad aumentare con il passare dei giorni e la domanda è solo una, anzi due. Quando uscirà questo benedetto remake? Ed il quinto capitolo? Per il momento meglio portare ancora un po’ di pazienza visto che la Konami dovrebbe annunciare qualcosa di nuovo in occasione del Tokyo Game Show anche se l’ipotesi che si tratti di una remastered di Metal Gear Solid è piuttosto probabile.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire le mosse della Konami, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!