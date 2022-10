Silent Hill: annunciata la presentazione “Transmission” per questa settimana

Difficilmente ci vengono in mente delle fanbase tenute più a stecchetto degli appassionati di Silent Hill, ma l’annuncio dell’imminente Transmission potrebbe cambiare le cose. Il sito web ufficiale è stato rivelato insieme ad un tweet dal profilo social dedicato alla saga. Il post parla chiaro: “Nei vostri sogni tormentati, vedete quella città? Gli ultimi aggiornamenti dalla serie saranno rivelati durante la #SILENTHILL Transmission questo mercoledì 19 ottobre, alle due di pomeriggio, ora del pacifico.” Per noi europei, la cosa si traduce nelle undici di sera del già citato mercoledì 19.

Fatichiamo a trovare un mese più adatto di ottobre per questo annuncio da parte di Konami, sulla via della redenzione dopo anni di pachinko. Sebbene non sia una conferma al 100%, il direttore artistico di Silent Hill 2 Masahiro Ito potrebbe essere coinvolto. Ito ha infatti ritwittato l’annuncio, e non è da escludere che possa giocare un ruolo nel futuro della serie. Del resto, è da un po’ che la saga horror di Konami sta facendo parlare di sé. La scena speculativa vocifera di un ritorno da diverso tempo, specie da quando il regista dell’adattamento Christophe Gans ha parlato di “diversi” giochi in sviluppo.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

