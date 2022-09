Silent Hill 2 Remake: nuove presunte immagini trapelate in rete

Un utente ha postato in rete alcune presunte immagini riconducibili a Silent Hill 2 Remake, rifacimento non ancora confermato del noto titolo

Gira voce da diverso tempo che Konami sta lavorando ai rifacimenti di alcune delle sue più grandi IP, e una di queste è Silent Hill. I rumor hanno ripetutamente affermato che ci sono tre nuovi giochi della serie horror in sviluppo, uno dei quali è presumibilmente un remake di Silent Hill 2 realizzato da Bloober Team, lo studio di The Medium e Layers of Fear, nelle ultime ore, inoltre, sono apparse in rete alcune presunte immagini riconducibili al titolo in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Silent Hill 2 Remake: le immagini sono attribuibili a un concept del gioco?

Di recente, l’utente @the_marmolade ha condiviso su Twitter una serie di nuove immagini presumibilmente dal remake di Silent Hill 2. Gli screenshot in sé non sono propriamente esaltanti: hanno una risoluzione estremamente bassa e l’aspetto generale non è quello che vi aspettereste da un moderno remake di un survival horror AAA.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

La cosa interessante è che da allora, il noto insider Dusk Golem ha conferito credibilità alla fuga di notizie che vi riportiamo. Rispondendo in un thread sulle immagini trapelate su ResetEra, l’insider le immagini sono reali, anche se ha aggiunto “non sono nemmeno vicine al prodotto finale” e a “come appare il gioco finale”.

Secondo Dusk Golem, queste immagini provengono da una presentazione che Bloober Team ha sviluppato quando Konami stava accettando le presentazioni sul progetto da un certo numero di studi prima che la produzione avesse il via libera e iniziasse effettivamente i lavori.

È interessante notare che recenti rapporti hanno suggerito che il tanto atteso revival di Silent Hill potrebbe presto essere svelato ufficialmente, anche se con tre giochi di Silent Hill presumibilmente in sviluppo, resta da vedere come Konami sceglierà di tenere il passo con quegli annunci.

Il colosso giapponese ha confermato che annuncerà un nuovo gioco di una “serie amata in tutto il mondo” al Tokyo Game Show 2022 alla fine di questo mese (anche se i rapporti affermano che probabilmente sarà un remaster di Metal Gear Solid 1-3). Nel frattempo, secondo quanto riferito, per questo mese è previsto anche un PlayStation Showcase. Con il remake di Silent Hill 2 segnalato come un’esclusiva per PS5, la vetrina videoludica suddetta potrebbe rivelarsi una manna per i fan della serie.

