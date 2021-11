Sifu: niente selezione della difficoltà al lancio

Se speravate in un facile percorso di vendetta a colpi di Kung fu, rimarrete delusi. Al lancio, infatti, Sifu non avrà la selezione della difficoltà

Una delle sorprese degli scorsi State of Play di Sony è stata sicuramente Sifu. Rinviato a febbraio 2022, il titolo sviluppato da Sloclap sembra avere quella carica innovativa che manca negli action attuali. A proposito del combat system, il team è intervenuto di recente anticipando la mancanza di una selezione della difficoltà in Sifu. Nel gioco, dovremo dunque necessariamente apprendere a fondo il sistema di combattimento per proseguire senza fare una brutta fine (almeno al lancio).

All’uscita Sifu non permetterà nessuna selezione della difficoltà

Sifu è uno dei titoli più attesi del prossimo anno. Il gioco sembra promettere un fantastico combat system con il quale suonare di botte tutti i nemici che si metteranno in mezzo al vostro percorso di vendetta. Un’altra delle particolarità, è il sistema di “aging“. Ovvero ad ogni morte, rinascerete invecchiati con relativi vantaggi e svantaggi in combattimento. Non avendo un’idea precisa di quella che sarà la difficoltà, possiamo solo fare riferimento ai trailer usciti finora. Stando a questi, il titolo sembra parecchio sfidante. In un’intervista rilasciata a MP1st, il produttore esecutivo Pierre Tarno ha parlato a proposito della progressione dichiarando che al lancio Sifu non avrà una selezione della difficoltà.

Inoltre, aggiunge che morire e rinascere in una nuova forma invecchiata è il prezzo giusto da pagare per esplorare a fondo in sistema di combattimento. Fondamentale in questo sistema è infatti l’apprendimento delle meccaniche e delle skill. Il team ha voluto che Sifu sfidasse i giocatori e li incoraggiasse ad apprendere, migliorarsi e adattarsi. L’abilità di risorgere dalla morte è d’aiuto ai nuovi giocatori permettendogli di sbagliare e provare molteplici volte in situazioni di difficoltà. Tuttavia, il prezzo del fallimento aumenterà mano a mano e per completare il gioco occorrerà masterare a fondo il combat system.

