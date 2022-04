Sifu: ecco i nuovi contenuti in arrivo

Rivelati i nuovi contenuti in arrivo nei prossimi mesi per Sifu. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Se avete apprezzato Sifu, il recente titolo di Sloclap incentrato sull’arte del kung fu, preparatevi perché stanno per essere rilasciati diversi nuovi contenuti. Il gioco, che in nemmeno un mese dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 8 febbraio, è riuscito a segnare vendite da record, si prepara quindi ad essere ulteriormente ampliato con una serie di aggiornamenti gratuiti, i quali introdurranno nuove opzioni e modalità. Siete pronti per tornare a combattere?

Ecco la roadmap dei nuovi contenuti per Sifu

La mappa dei nuovi contenuti previsti in arrivo per Sifu nel corso del 2022 è stata pubblicata nelle scorse ore dagli sviluppatori. In essa possiamo vedere il programma di aggiornamenti pensato da Sloclap per la propria ultima fatica. L’aggiornamento primaverile arriverà già il prossimo 3 maggio ed introdurrà la selezione della difficoltà (fra tre livelli: studente, discepolo e maestro), una feature non presente al lancio, che sicuramente farà la felicità di diversi utenti.

Check out our free content update roadmap for #Sifu! At this stage, four major updates are planned – the first one will be available next Tuesday, May 3rd, along with our physical edition! 🔥🔥 #SifuGame pic.twitter.com/8UBEWwJKS4 — SifuGame (@SifuGame) April 26, 2022

L’aggiornamento estivo prevede l’introduzione di un sistema avanzato di punteggio e vari modificatori, che permetteranno di variare l’esperienza di gioco. L’aggiornamento autunnale introdurrà altri modificatori e l’interessante Replay Editor, mentre questo inverno arriverà la nuova modalità Arena (assieme ad ancora altri modificatori). A completare il quadro, gli aggiornamenti aggiungeranno inoltre anche diversi nuovi outfit. Il supporto post lancio per il titolo Sloclap sembra dunque promettere davvero bene, per la gioia dei fan, e, alla luce di ciò, non vediamo l’ora di provare con mano tutte le novità annunciate dalla software house.

Voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare questi aggiornamenti in arrivo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.