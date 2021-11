Sifu: per il completamento totale servirà più di una run

Ancora ulteriori dettagli sul nuovo titolo sviluppato da Sloclap. A quanto sembra, per il completamento di tutti i segreti in Sifu saranno necessarie almeno due run

Continuano a emergere nuovi dettagli su Sifu, titolo action esclusiva Sony dalle particolari meccaniche di combattimento e morte/rinascita. Stando alle ultime informazioni rilasciate dal producer, Pierre Tarno, in Sifu sarà necessaria più di una run per un completamento totale. Il gioco promette inoltre una buona durata. Questa infatti, dipenderà dell’abilità del giocatore e dalla suo grado di apprendimento del sistema di combattimento.

Saranno necessarie almeno due run per un completamento minuzioso di Sifu

Man mano che il gioco è stato svelato, si è fatto notare sempre di più dal pubblico per via sia della sua apparente semplicità nella struttura di gioco che per le sue particolari meccaniche. Nella stessa intervista sulla difficoltà del gioco rilasciata a MP1st, l’Executive producer Pierre Tarno si è esposto anche sulla durata e sulle run necessarie al completamento di Sifu. In sostanza, la durata totale del titolo dipenderà da come i giocatori faranno proprie le meccaniche di combattimento. Tarno ha aggiunto che ci saranno diversi segreti nascosti lungo tutte le missioni che incrementeranno la “replay value“, ovvero la rigiocabilità del titolo.

In Sifu infatti, i giocatori saranno chiamati a vivere l’avventura almeno un paio di volte per capire al 100% questi segreti. La durata, al netto dei segreti e di eventuali collezionabili, sarà influenzata anche dalle skill di KungFu apprese dai giocatori. Sembra dunque che Sifu abbia tutte le carte in regola per fornire un’esperienza concretamente divertente e piena di cose da scoprire e da vivere. Recentemente, SloClap ha spostato la data di rilascio di Sifu di un paio di settimane. Il gioco uscirà per PS5, PS4 e PC, l’8 febbraio 2022. Aspettatevi ulteriori dettagli e video gameplay nel mese di dicembre, quando saranno disponibili i primi hands-on.

