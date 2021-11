Shovel Knight Dig: rinviato il titolo al 2022

Per giocare al nuovo capitolo del popolare platform a scorrimento 2D dovrete attendere ancora. Yacht Club ha infatti rinviato il lancio di Shovel Knight Dig al 2022

A quanto pare dovremo attendere ancora prima di mettere le mani sul nuovo capitolo di Shovel Knight, popolare action adventure con grafica 8-bit. Il team di sviluppo, Yacht Club Games, ha annunciato che Shovel Knight Dig sarà rinviato all’anno 2022. In concomitanza con l’annuncio del rinvio è stato inoltre presentato Scrap Knight, nuovo personaggio membro del gruppo degli Hexcavators. Continuate la lettura per ulteriori dettagli.

Rinviato al 2022 Shovel Knight Dig, nuovo gioco della popolare serie platform a scorrimento

In un anno pieno di rinvii, anche Shovel Knight Dig si è aggiunto alla lista. Il titolo, sviluppato da Yacht Club Games in collaborazione con Nitrome, era previsto per la fine del 2019. Da quel momento è stato posticipato due volte, prima per il 2021 e ora per l’anno successivo. Nei dettagli emersi, Shovel Knight Dig è stato rinviato al 2022 non a causa di problemi insormontabili nello sviluppo, ma perché il team ha dovuto prendersi un altro po’ di tempo di quanto inizialmente previsto. Stando a queste informazioni è possibile stimare un’uscita intorno al primo quarto 2022, ma per questo dovremo attendere ulteriori dettagli.

Nel frattempo, è stato svelato un nuovo personaggio che farà la sua comparsa in SK Dig, Scrap Knight. Membro degli Hexcavators, questo personaggio possiede l’abilità di rianimare praticamente qualunque cosa. Inoltre, è famoso per conservare all’interno della sua enorme borsa che tiene dietro le spalle ogni sorta di prezioso item. Il team di sviluppo ha inoltre ribadito che Shovel Knight Pocket Dungeon arriverà senza ulteriori ritardi questo inverno per Nintendo Switch, PS4 e PC. Ricordiamo che Shovel Knight Dig è attualmente in sviluppo per Xbox One, PS4, PC e Switch.

