Shin Megami Tensei V: Vengeance cambia data d’uscita… ma in meglio!

Atlus ha annunciato, proprio nelle scorse ore, che Shin Megami Tensei V: Vengeance vedrà anticipata la propria data d’uscita, scopriamo a quando in questo articolo dedicato

Che a noi Shin Megami Tensei V sia piaciuto veramente tanto ve lo abbiamo già ampiamente espresso in una più che prolissa recensione dedicata, la trovate cliccando qui. Che Nintendo Switch sia sempre stato un grande limite tecnico per un gioco così vasto, nonostante la prova di forza per la piccola ibrida di Nintendo non sia stata così drasticamente pessima, è un punto altrettanto dibattuto e innegabilmente vero. Ed è proprio per questo motivo che l’annuncio di Shin Megami Tensei V: Vengeance sia stato una manna dal cielo per gli appassionati. E ci sono anche grandi novità: la data d’uscita è stata anticipata!

Shin Megami Tensei V: Vengeance arriverà prima, anticipata la data d’uscita!

L’edizione migliorata dell’RPG del 2021, che doveva essere lanciata il prossimo 21 giugno, arriverà in realtà su PS5, Xbox Series X | S, Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch il 14 giugno. Non è stato esplicitato il motivo per cui il lancio sia stato anticipato, anche se, possiamo speculare, c’è una grande possibilità che sia per non competere con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che verrà lanciato lo stesso giorno.

Vengeance è essenzialmente una versione migliorata dell’acclamato titolo di ATLUS, con un nuovo percorso che cambia drasticamente il gioco base, nuovi demoni, ambientazioni inedite e persino un nuovo personaggio giocabile. Il prezzo base è di 59.99€, ma esiste anche una Deluxe Edition da 69.99€, che include tre DLC Mitama per aumentare denaro, EXP e punti per imparare i Miracoli. Inoltre, potremo accedere alle missioni secondarie “Sakura Cinders of the East” e “Holy Will and Profane Dissent” per reclutare Konohana Sakuya e Dagda. Il preordine fornisce anche oggetti ad uso infinito come Gleam Grenade per danneggiare tutti i nemici e Haraedo Bead per recuperare HP del gruppo.

Anticipata la data d'uscita di Shin Megami Tensei: Vengeance al 14 giugno prossimo!