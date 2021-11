Shin Megami Tensei V: pubblicato il trailer della storia

Atlus ha rilasciato un altro nuovo trailer di Shin Megami Tensei V dove è possibile vedere un’anteprima di ciò che tratterà la storia

Ci troviamo a otto anni dall’uscita del quarto capitolo della serie principale, e sembra proprio che Shin Megami Tensei V si trovi finalmente a pochi giorni dal lancio. Nonostante il gioco sia già arrivato tra le mani di alcuni recensori, Atlus non sta comunque sprecando alcuna occasione per continuare a mostrare piccole parti del gioco agli innumerevoli fan, cercando di aumentare ulteriormente le aspettative per questo nuovissimo capitolo della saga di SMT. Un nuovo trailer rilasciato poche ore fa mostra una breve anteprima di ciò che potremo ritrovare in Shin Megami Tensei V, ed oltre al poter udire il doppiaggio in inglese c’è anche una breve introduzione della storia.

Il nuovo trailer della storia di Shin Megami Tensei V

Pochi giorni fa Atlus aveva già mostrato un nuovo video del gioco, denominato “World in Ruins”: in esso si sono intraviste le meccaniche di gameplay che andranno a strutturare il gioco ed alcune funzionalità principali che i giocatori della serie conoscono già troppo bene, come la fusione dei demoni, il negoziato, i vari compiti e sfide che verranno propinate dai demoni incontrati durante i propri viaggi nel caotico mondo di Da’At. Nel caso ve lo siate perso, sono state fornite in precedenza anche ulteriori informazioni sul DLC disponibile dal lancio, che aiuterà non poco anche i giocatori nuovi alla serie, non troppo sicuri nelle loro abilità e che preferirebbero utilizzare una difficoltà più accessibile nel loro primo approccio al titolo. Per quanto riguarda il nuovo trailer, si tratta di un panoramica di Shin Megami Tensei V, similmente a quella effettuata nel trailer uscito in precedenza.

Il 10 novembre, giorno precedente al lancio del gioco, si terrà un’ultima diretta streaming che vedrà ospiti gli sviluppatori del gioco mentre saranno intenti a commentare alcuni dei demoni che sono apparsi in questi ultimi mesi con la pubblicazione degli speciali video giornalieri dedicati al “demone del giorno”. Inoltre, sempre in questa prossima diretta verrà mostrato ulteriore materiale merchandise, e come ciliegina sulla torta un quartetto d’archi porterà nella live alcune delle più iconiche canzoni della saga. La diretta sarà visibile sul canale YoTube di Atlus a partire dalle 13:50 italiane, e non è ancora stata confermata la possibile durata dello stream. Il gioco uscirà poi l’11 novembre, solamente su Nintendo Switch.

