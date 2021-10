Shin Megami Tensei V: nuovo trailer mostra le meccaniche del gameplay

In un nuovo trailer rilasciato in prima mattinata sono state mostrate le aggiunte apportate alle meccaniche di gameplay all’interno di Shin Megami Tensei V

Sul canale ufficiale di Atlus è stato pubblicato un nuovo video trailer di Shin Megami Tensei V titolato World in Ruins, dove è possibile vedere alcune delle principali meccaniche di gameplay che i giocatori troveranno all’interno del nuovo titolo della saga. In realtà, molte delle funzioni presentate non risultano troppo nuove, nel caso si abbia avuto modo di seguire i vari video-aggiornamenti rilasciati in questi ultimi mesi, che hanno introdotto man mano numerosi dettagli sul gioco, come i personaggi principali, l’ambientazione e alcune principali funzionalità. Questo trailer è dunque un brevissimo sunto di quanto presentato finora.

Il trailer del gamplay di Shin Megami Tensei V

Nel nuovo trailer di Shin Megami Tensei V, tra le meccaniche di gameplay che vengono toccate, vi è la possibilità di negoziare con i demoni, in modo da poterli reclutare. Nel video, il protagonista inizia a dialogare con il demone Muu Shuwuu, il quale si presenta e decide di unirsi al Nahobino dopo che quest’ultimo ha successo nel persuaderlo attraverso la conversazione. Inoltre, potrà anche accadere di avere dei demoni che porteranno avanti il negoziato al posto del giocatore. Oltre al ritorno già conosciuto della meccanica Press Turn, che permette di avere turni in più quando si colpisce la debolezza di un demone, ci sarà la rinomata Fusione Demoni, anch’essa accennata nei precedenti Volumi delle news su SMTV.

Ed ancora una volta vengono esposte le opzioni per aumentare affinità e statistiche attraverso due elementi che andremo a raccogliere nel gioco, l’Essenza e la Gloria: la prima è ottenuta dai demoni, ed usarla consente di migliorare le proprie skill e modificare le statistiche affini al protagonista. La Gloria invece può essere trovata nel mondo delle Ombre, e con essa si avrà modo di imparare speciali mosse chiamate Miracoli. Il trailer si chiude con l’iconica scelta che la serie porta a dover compiere, decidendo con chi schierarsi tra il bene ed il male. Ricordiamo che Shin Megami Tensei V uscirà su Nintendo Switch il 12 novembre 2021.

Per altre notizie inerenti i videogiochi, continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a basso prezzo.