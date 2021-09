Shin Megami Tensei V: novità su DLC e safety mode nel nuovo trailer

Il nuovo video trailer Shin Megami Tensei V News Volume 3 ci mostra alcuni dettagli riguardanti il mondo di gioco, oltre a rivelare un DLC con safety mode

Shin Megami Tensei V si mostra con l’aggiornamento preannunciato da Atlus sul proprio account Twitter. Nei precedenti Volumi sono stati introdotti i personaggi, le meccaniche di combattimento e lo stat building del proprio personaggio. In questo Volume 3 delle Shin Megami Tensei V News, vediamo un po’ più da vicino il mondo in cui il Nahobino entrerà a far parte, oltre che a un DLC ed un nuovo trailer.

Shin Megami Tensei V tra Bethel, Da’at e DLC: ecco le novità del nuovo trailer

Prima di guardare il trailer e parlare del DLC, rivediamo le ultime novità proposte in Shin Megami Tensei V: scopriamo che la Bethel ha sezioni in tutto il mondo, coordinate da demoni specifici: Khonsu per l’Egitto, Vasuki per l’India, Zeus per la Grecia, Odino per il Nord Europa. Il Da’at è la Tokyo alternativa del gioco, un mondo vasto, connesso attraverso Leylines, dove è possibile salvare il gioco. Parlando con Gustav al Cadaver’s Hollow potremo comprare o vendere oggetti di ogni tipo. I Miman, tirapiedi di Gustav, si nasconderanno per il Da’at, e trovandoli otterremo delle ricompense. Raccogliendo Magatsuhi, a seconda del colore potremo aumentare gli HP, MP e la barra Magatsuhi.

Lungo i viaggi troveremo statue demoniache gigantesche, rimanenze di una guerra abbattutasi un decennio fa. Da esse si assorbiranno le magie dei demoni pietrificati. Quando avremo davanti degli Ascessi, grossi ostacoli rossi circondati da potenti nemici, sconfiggerli ci porterà ricche ricompense, oltre a liberare la strada. Si potrà anche essere assistiti dai demoni nel corso dell’esplorazione, ed alcuni daranno delle richieste da completare. Dopo il trailer viene infine presentata la Safety mode, aggiunta in Shin Megami Tensei V attraverso un DLC gratuito al lancio. Sarà inoltre possibile passare a piacimento tra le modalità, eccetto se si seleziona quella Difficile ad inizio partita.

Shin Megami Tensei V è atteso su Switch l'11 novembre 2021. Sino ad allora, aspettiamo il prossimo Volume delle News in uscita ad ottobre, qui sul nostro sito tuttoteK.