Shin Megami Tensei V News Volume 4: il trailer del DLC gratuito

Nel Volume 4 di Shin Megami Tensei V News, ci è stato mostrato un trailer con quello che sarà il DLC incluso al lancio del gioco

In attesa di Shin Megami Tensei V, Atlus rilascia nuove informazioni sui DLC gratuiti con il Volume 4 delle News dedicate al capitolo. Questo Volume sarà l’ultimo prima dell’arrivo del titolo, ma ciò non significa che le informazioni date siano meno importanti rispetto ai Volumi precedenti. In aggiunta, la settimana prossima verrà mostrato un nuovo trailer del gioco.

Shin Megami Tensei V News Volume 4: cosa troveremo nel DLC gratuito

Nel DLC saranno disponibili delle missioni che porteranno al reclutare nuovi demoni:

“Return of the True Demon” : Sophia darà al Nahobino una menorah all’interno del Mondo delle Ombre. Il protagonista dovrà poi affrontare terribili nemici che gli si pareranno davanti. Quando questi Demoni saranno sconfitti, essi verranno sbloccati per la fusione. In più, si potrà affrontare anche il demi-fiend, protagonista di Nocturne.

: Sophia darà al Nahobino una menorah all’interno del Mondo delle Ombre. Il protagonista dovrà poi affrontare terribili nemici che gli si pareranno davanti. Quando questi Demoni saranno sconfitti, essi verranno sbloccati per la fusione. In più, si potrà affrontare anche il demi-fiend, protagonista di Nocturne. “A Goddess in Training”: la dea Artemide ferma il protagonista nei pressi della Tokyo Tower, chiedendogli di trovarle un nemico potente con cui potersi allenare. Terminando questa missione, si potrà sbloccare la sua fusione.

Alcune missioni nel DLC riguarderanno anche l’agenzia segreta Bethel:

“The Rage of a Queen”: Cleopatra è stata privata della sua posizione come rappresentante e bandita dalla sezione Egiziana di Bethel. Viene chiesto al protagonista di controllarne lo stato. Con questa missione potremo reclutarla e sbloccare la sua fusione.

Cleopatra è stata privata della sua posizione come rappresentante e bandita dalla sezione Egiziana di Bethel. Viene chiesto al protagonista di controllarne lo stato. Con questa missione potremo reclutarla e sbloccare la sua fusione. “The Doctor’s Last Wish”: un ricercatore di Bethel che stava lavorando ad un certo progetto, è scomparso. Quando il protagonista andrà a cercarlo, si ritroverà a confrontarsi con il Tiranno Mefisto.

Dal Volume 4 delle News si scopre che nel DLC gratuito ci saranno anche dei nuovi contenuti che aiuteranno a progredire in Shin Megami Tensei V. Mitama Dance of Wealth farà apparire più spesso il raro demone Saki Mitama, che lascerà degli item di grande valore, utili per ottenere Macca. Ciò varrà anche per Ara e Kushi Mitama, che con Mitama Dance of EXP daranno item per avere una grande quantità di esperienza. Infine, Mitama Dance of Miracles aumenterà l’apparizione di Nigi Mitama, dal quale si potrà ottenere la Gloria. Per concludere, nel DLC sarà scaricabile anche la difficoltà Safety.

Infine, nel post-game si potranno trasferire alcuni attributi, attraverso la modalità Newborn o Reborn. La prima riguarda il Compendio dei demoni e i dati sui nemici; la seconda, il livello del protagonista, le skill, i demoni, i Macca, gli oggetti e così via.

Il gioco arriverà l’11 ed il 12 novembre su Nintendo Switch. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altri aggiornamenti, e date un’occhiata al sito Instant Gaming per giochi ad un prezzo scontato.