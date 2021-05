Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster è ora disponibile

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, la remastered di uno dei più famosi titoli di Atlus, è finalmente disponibile

Ciò che inizia come una normale giornata a Tokyo si rivela essere tutto tranne che quello quando viene invocata la Conception, un’eterea apocalisse. I resti del mondo vengono inghiottiti dal caos, mentre una rivoluzione demoniaca scende in una città distrutta. Intrappolato tra una battaglia di dei e demoni, le scelte che farai possono portare vita, rinascita o morte, oltre che determinare chi trionferà.

Nocturne è uno dei titoli Atlus più apprezzati di sempre e ora anche chi non ha mai avuto modo di giocarlo avrà finalmente l’occasione di provarlo. Questo perché da oggi Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster è finalmente disponibile su PS4, Steam e Nintendo Switch.

Tante migliorie nella Remaster di Shin Megami Tensei III Nocturne

Nocturne è stato rilasciato per la prima volta ben 18 anni fa ma ora grazie alla remastered potrete giocarlo in una veste molto migliorata. Questa versione presenta correzioni e patch implementate direttamente dalla versione giapponese del gioco. Inoltre ci sarà anche una patch day one da scaricare che applicherà ulteriori correzioni. Qui di seguito potrete trovare alcune delle feature principali incluse in questa remastered:

Modelli e background 3D rimasterizzati

Impostazioni di difficoltà aggiuntive per giocatori di tutti i livelli

Sospensione del salvataggio: salvate i vostri progressi ogni volta che ne avete bisogno!

Doppio audio: scegliete tra il voiceover in giapponese o inglese

Un branch alternativo con Raidou Kuzunoha

SEGA e Atlus inoltre hanno rivelato i contenuti aggiuntivi presenti nella nuova Digital Deluxe Edition. Oltre al gioco base, questa edizione include anche un pacchetto contenente diversi brani tratti da alcuni dei capitoli più importanti della serie, il Mercy and Expectation Map Pack e la possibilità di selezionare un nuovo livello di difficoltà semplificato. Inoltre saranno inclusi anche i pacchetti Maniax e Chronicle che vi permetteranno di avere nel vostro gioco Raidou della serie Devil Summoner e Dante dalla serie di Devil May Cry!

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster è ora disponibile per PC, PS4 e Nintendo Switch.