Sherlock Holmes Chapter One: ecco quando arriverà il gioco su PS4 e Xbox One

Sherlock Holmes Chapter: One è stato posticipato su PS4 e Xbox One ma nelle ultime ore Frogwares ha annunciato un periodo d’uscita

Sherlock Holmes: Chapter One è attualmente disponibile per le piattaforme current-gen ma ha subito un breve ritardo per quanto riguarda versioni Xbox One e PS4. Nonostante che lo sviluppatore del titolo, lo studio indipendente Frogwares (che ha all’attivo vari titoli tra cui anche The Sinking City), abbia assicurato che sarebbero arrivate ​​poche settimane dopo, le suddette versioni last-gen sono ora previste per il rilascio nel primo trimestre del 2022. In una nuova dichiarazione su Twitter, lo sviluppatore ha notato che queste ultime stanno “facendo buoni progressi”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sherlock Holmes Chapter One: Frogwares sta facendo del proprio meglio per ottimizzare il titolo per PS4 e Xbox One

Per quanto riguarda il posticipo delle versioni PS4 e Xbox One di Sherlock Holmes: Chapter One, Frogwares ha affermato “Avevamo bisogno di un po’ più di tempo per perfezionare e testare il gioco su hardware meno recente per fornire prestazioni adeguate. Questa è la nostra massima priorità e stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci che il rilascio sia di qualità adeguata e ben ottimizzato”. Ha ringraziato i fan per la loro comprensione e supporto.

Come una sorta di storia delle origini di Sherlock Holmes, il gioco vede protagonista una versione più giovane del celebre detective. Quest’ultimo si dirige a Cordona per indagare sulla morte di sua madre. Le cospirazioni e la corruzione abbondano nel luogo, quindi Holmes deve collaborare con il suo amico d’infanzia Jon per scoprire la verità. Ci sono diversi casi da risolvere e, come nei titoli precedenti, il giocatore deve raccogliere prove per perseguire un’ipotesi prima di accusare un sospetto.

Nella nostra recensione del titolo abbiamo messo in risalto il buon comparto narrativo del titolo sottolineando che “Il gioco funziona piuttosto bene per quanto riguarda il suo elemento principale, ossia le investigazioni. Il fatto che queste non vi guidino passo passo, ma lascino a voi i ragionamenti e le ricerche è un aspetto da lodare in un periodo in cui i videogiocatori sono sempre guidati per mano”. Per maggiori dettagli vi rimandiamo direttamente alla recensione.

