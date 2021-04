Shantae: il gioco originale per Game Boy Color torna su Nintendo Switch

Dopo Risky’s Revenge e Pirate’s Curse, è l’originale Shantae per Game Boy Color a fare il suo ritorno su Nintendo Switch… questo mese!

La settimana si apre al volo con un ritorno di fiamma dal passato, con l’annuncio dell’originale Shantae per Nintendo Switch, diciannove anni dopo il debutto su Game Boy Color. Questo segue l’annuncio dei due seguiti, Risky’s Revenge per Nintendo DSi e Pirate’s Curse per 3DS, sulla medesima piattaforma ibrida della Grande N. Anche in questo caso, come è già avvenuto in passato, il team di sviluppo WayForward non si è limitato a riportare in auge il suo ottimo debutto sulle scene: questo viaggio nei meandri della memoria sarà accessoriato con tutti gli optional del caso.

Lo Shantae originale su Nintendo Switch è bello da far male

La ragazza “per metà genio” Shantae ha fatto il suo debutto nel gioco originale su Game Boy Color nel 2002, che contrariamente a Nintendo Switch era al termine del ciclo vitale. Non a caso, dunque, il capostipite di una delle più peculiari serie di metroidvania vanta una “modalità migliorata per Game Boy Advance” che schiarisce lo schema di colori e aggiunge all’eroina una trasformazione in più. La gestione dei powerup, qualora non conosceste la coloratissima saga di WayForward, consiste infatti in svariate trasformazioni che consentono alla protagonista di sfruttare le abilità degli animali più disparati.

Il trailer qui sopra rivela anche la data di uscita di questa nuova versione digitale, che approderà su eShop tra appena dieci giorni. A meno che non abbiate fatto vostra la cartuccia per Game Boy Color edita da Limited Run Games, dunque, segnatevi dunque il 22 aprile sui calendari: a fine mese questo titolo si riunirà al resto della famiglia. Questa riedizione, infatti, rende la console ibrida della Grande N l’unica piattaforma ad ospitare la serie nella sua interezza.

