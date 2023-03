Serially: la piattaforma per lo streaming gratis e legale delle Serie TV

In un mercato pieno di servizi streaming in abbonamento mensile e annuale si è andato ad inserire anche Serially, prima piattaforma per lo streaming gratis e legale delle serie TV: scopriamo insieme tutti i dettagli

Con il crescere in popolarità delle serie TV, sono anche cresciuti i numeri di tutti i servizi in abbonamento che ne offrono uno smodato quantitativo al costo di un prezzo fisso mensile o annuale. Se pensiamo ai classici Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e Disney Plus abbiamo solo una visione ristretta di quella che è il mercato dello streaming on-demand attuale. E per tutti coloro che invece sono maggiormente attenti al budget e non vogliono spendere denaro aggiuntivo? Oltre ai metodi poco puliti (che sconsigliamo sempre di utilizzare, specialmente per le conseguenze legali e la poca qualità del servizio generale) esiste anche un’alternativa completamente legale: Serially.

Serially: tante serie tv in streaming gratis e legale, come funziona?

Serially è una piattaforma nata nell’ottobre del 2021 dalle mani di due imprenditori italiani. L’app è disponibile praticamente per tutti i sistemi iOS e Android, nonché su tutte le Smart TV, oltre ovviamente alla possibilità di raggiungerlo via browser. Serially offre una discreta quantità di Serie TV (con una piccola sezione dedicata anche all’animazione) le cui produzioni arrivano da paesi come Corea, Cinea, Svezia, Inghilterra e Spagna, nonché ovviamente alcune produzioni nostrane. Per quel che riguarda i generi potete trovare ovviamente qualsiasi cosa: dal thriller, al drama, dalla commedia all’horror e così via.

Pubblicità!

L’appetibilità di Serially è data dal fatto che è possibile godere del catalogo di Serie TV in streaming completo senza alcuna limitazione completamente gratis. L’unico scotto da pagare è, ovviamente, la visione delle pubblicità che inframezzano la visione delle serie. Vi basterà registrarvi al sito (potete accedere anche con i vostri account Google o Facebook, se non volete inserire i dati) e sarete liberi di esplorare il catalogo di Serially in tutta comodità dal vostro dispositivo.

L'abbonamento premium

Ovviamente, per chi non volesse essere disturbato dalle pubblicità, esiste anche un piano Premium che ha un costo stranamente contenuto. Non tanto quello mensile, il cui prezzo è attualmente di 4,99€ con la possibilità di disdire l’abbonamento quando si vuole, ma la tariffa per l’annuale ammonta a 25,99€, con un risparmio di più della metà del costo effettivo. Se messo a paragone con i prezzi di altri servizi simili è molto allettante.

Buona visione!

E questo è tutto ciò che c’è da sapere su Serially, la piattaforma di streaming legale e gratis di Serie TV. Fateci sapere che cosa ne pensate del servizio qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!