Sentinelle della Luce: tutto ciò che serve saper sul mega evento di Riot

Sentinelle della Luce è un enorme evento organizzato da Riot Games per i suoi giochi e qui troverete ciò che serve sapere a riguardo

Riot ha ufficialmente dato il via a Sentinelle della Luce, il suo colossale evento estivo che coinvolgerà tutti i suoi titoli. Sulla scia dell’acclamato evento Fiore spirituale del 2020, ognuno dei cinque giochi di Riot (League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant) offrirà esperienze tematiche collegate per coinvolgere tutti i giocatori, a prescindere dal loro titolo preferito.

Akshan, la Sentinella ribelle

Akshan, la Sentinella ribelle, è il primo campione di Riot ad essere rilasciato in tutti i giochi dell’universo di LoL durante lo stesso evento! Pronto a entrare in azione contro la Rovina armato di una sacra arma reliquia, scatenerà la sua vendetta contro i nemici per riscattare i compagni caduti. Akshan sarà disponibile in queste date:

Legends of Runeterra – 14 luglio

League of Legends – 22 luglio (con l’aspetto Cyber-pop Akshan)

(con l’aspetto Cyber-pop Akshan) Teamfight Tactics – 21 luglio

League of Legends: Wild Rift – 27 luglio (con l’aspetto Akshan dell’Accademia di Battaglia)

League of Legends – Cosa sapere sull’evento Sentinelle della Luce

Dall’8 luglio al 10 agosto “L’Ascesa delle Sentinelle“, un’esperienza narrativa all’interno del client, darà ai giocatori la possibilità di vivere la storia dell’evento attraverso gli occhi di una Sentinella novizia, e assistere a un cambiamento epocale che sconvolgerà il mondo intero.

I giocatori attraverseranno Runeterra per reclutare nuovi alleati e affrontare Viego

I vari capitoli dell’Ascesa delle Sentinelle verranno sbloccati settimanalmente, e per avanzare nella storia bisognerà completare varie missioni di gioco

L’esperienza è giocabile gratuitamente, quindi sarà possibile seguire tutta la storia senza dover pagare nulla

Inoltre 11 nuovi aspetti canonici mostreranno le nuove vesti dei campioni che parteciperanno all’Ascesa delle Sentinelle:

Vayne Sentinella (leggendario), Olaf Sentinella, Irelia Sentinella, Riven Sentinella, Diana Sentinella

Pantheon in Rovina

Graves Sentinella (leggendario), Pyke Sentinella, Rengar Sentinella

Miss Fortune in Rovina

Thresh Senza Vincoli (esclusiva del negozio evento per il lancio iniziale)

Libro delle supreme, la prima nuova modalità di gioco legata a un evento dal 2018, sarà disponibile durante Sentinelle della Luce! Ogni giocatore otterrà una seconda abilità suprema di un altro campione da usare durante la partita in aggiunta alla propria.

League of Legends: Wild Rift – Cosa sapere sull’evento Sentinelle della Luce

Dall’8 luglio al 10 agosto questo grande evento arriva anche sulla versione mobile di LOL. Sentinelle della Luce è l’evento più ambizioso progettato finora per Wild Rift, e includerà un’esperienza narrativa in cui i giocatori potranno incontrare e familiarizzare con vari eroi: Lucian, Senna, Riven, Irelia, Vayne e Akshan.

Lucian e Senna saranno disponibili da subito, mentre gli altri personaggi arriveranno nel quartier generale nel corso dell’evento (Vayne il 13 luglio, Riven e Irelia il 19 luglio e Akshan il 27 luglio).

Giocando partite sarà possibile rinsaldare i propri legami con le Sentinelle, scoprendo più informazioni sul passato dei campioni e le motivazioni che li spingono a combattere per la causa.

Più i legami forgiati dai giocatori diventeranno forti, più il livello generale del QG delle Sentinelle aumenterà. Rinsaldare i legami e far crescere il livello del QG fornirà ricompense a tema come ninnoli, tag di generazione, e anche la possibilità di ottenere uno dei 6 campioni gratuitamente.

Attraverso l’ecosistema di Wild Rift i giocatori potranno inoltre approfondire la trama e farsi coinvolgere ancora di più nella storia dell’evento:

Sentinelle della Luce: Cuore tenace, una serie a fumetti che segue le Sentinelle mentre uniscono le forze per sconfiggere il Re in rovina e la Nebbia Oscura, verrà pubblicata settimanalmente durante l’evento e sarà accessibile dall’app di Wild Rift o dal sito ufficiale.

Un’esclusiva esperienza in realtà aumentata che invita i giocatori a esplorare un avamposto delle Sentinelle e a prestare giuramento per entrare nell’ordine è già disponibile sul sito dell’evento.

Inoltre durante l’evento ci saranno molte altre sorprese

Nel corso di luglio e agosto verranno rilasciati diversi contenuti di gioco legati alla nuova storia:

Nuovi campioni: Lucian, Senna

Nuovo campione: Akshan

Nuovi aspetti: Irelia Sentinella, Riven Sentinella, Vayne Sentinella, Draven in Rovina, Miss Fortune in Rovina, Shyvana in Rovina

Legends of Runeterra – Cosa sapere sull’evento Sentinelle della Luce

Ovviamente Sentinelle della Luce arriverà anche su Legends of Runeterra a partire dal 14 luglio e fino al 10 agosto. Qui di seguito potrete trovare alcune delle aggiunte più grandi in arrivo con l’evento:

Una mini espansione simile all’Espansione campione Aphelios pubblicata a febbraio, che includerà Viego, Akshan e altre 21 nuove carte collezionabili tra seguaci, incantesimi e monumenti legati alla Rovina e alle Sentinelle della Luce

simile all’Espansione campione Aphelios pubblicata a febbraio, che includerà Viego, Akshan e altre 21 nuove carte collezionabili tra seguaci, incantesimi e monumenti legati alla Rovina e alle Sentinelle della Luce I giocatori potranno scegliere tra il pass Rovina e il pass Sentinelle e guadagnare ricompense a tema collegate alla fazione scelta

Non sarà possibile cambiare la propria scelta, ma dopo aver ottenuto tutte le ricompense di una fazione i giocatori potranno iniziare a sbloccare le ricompense della fazione opposta (ad eccezione di alcuni contenuti esclusivi)

Inoltre, un evento meta non canonico stabilirà quale fazione otterrà il maggior supporto. Al termine dell’evento Sentinelle della Luce, tutti i giocatori partecipanti riceveranno una ricompensa di gioco legata alla fazione vincitrice (a prescindere dalla loro scelta iniziale)

L’evento Sentinelle della Luce includerà una plancia a tema QG delle Sentinelle, oltre a guardiani, dorsi carte, emote e 7 nuovi aspetti canonici legati alla Rovina o alle Sentinelle: Irelia Sentinella (con nuova animazione per l’aumento di livello) Diana Sentinella Riven Sentinella Shyvana in Rovina Karma in Rovina Draven in Rovina Thresh Senza Vincoli



Teamfight Tactics – Cosa sapere sull’evento Sentinelle della Luce

Dal 21 luglio potrete unirvi alle forze dell’Ordine per proseguire la lotta contro Pinguì del Caos in Teamfight Tactics: Giudizio – L’Alba degli Eroi e preparvi a scacciare la Nebbia Oscura dalla Convergenza una volta per tutte. L’aggiornamento di metà set di Teamfight Tactics: Giudizio includerà:

Oggetti Radiosi e nuovissime benedizioni in sostituzione degli oggetti Ombra

Gli oggetti Radiosi sono versioni estremamente potenziate delle loro controparti; ogni giocatore può averne uno solo, quindi scegliete con cura

Le Benedizioni radiose vengono assegnate ai giocatori quando scendono sotto i 40 punti salute per aiutarli a tornare in gioco, e includono campioni, oggetti, oro, spatole e consumabili

Nuove sentinelle

Un nuovo pass del set contenente arene, Boom, Pinguì dell’Ordine e altro ancora

Mini Leggende Sentinella: Fantasmino, Lito e Coleoptimo

Valorant – Cosa sapere sull’evento Sentinelle della Luce

In occasione dell’evento, i giocatori di Valorant potranno acquistare due bundle di modelli per armi a tema Rovina e Sentinelle. L’evento verrà annunciato e pubblicizzato con cartelloni a tema nelle mappe di gioco e nuove immagini degli influencer dedicate a entrambi i modelli.

Bundle Rovina: arma da mischia, Phantom, Ghost, Spectre, Guardian

Il Bundle modelli arma Rovina include un’arma da mischia personalizzata (Lama del re in rovina), 3 varianti di colore (anche per l’arma da mischia) e altri oggetti (accessorio arma, spray, carta)

Il Bundle modelli arma Sentinelle della Luce include un’arma da mischia personalizzata (Reliquia della Sentinella), 3 varianti di colore (anche per l’arma da mischia) e altri oggetti (accessorio arma, spray, carta)

Riot Games Social Impact Fund

Nel corso dell’evento Sentinelle della Luce, i giocatori avranno vari modi per sostenere le organizzazioni no-profit locali e le loro comunità in collaborazione con il Riot Games Social Impact Fund. Riot stanzierà 1 milione di dollari nel Riot Games Social Impact Fund e darà ai giocatori la possibilità di nominare un ente o una causa benefica a cui assegnare parte dei fondi, di acquistare bundle di beneficienza in League of Legends, e di raccogliere ulteriori fondi completando sfide in Legends of Runeterra, League of Legends: Wild Rift e Teamfight Tactics.

Iniziativa Sentinelle I giocatori possono nominare un ente o una causa benefica che potrebbe ricevere un contributo di 10.000 dollari da parte del Riot Games Social Impact Fund

League of Legends Dall’8 luglio al 9 agosto, Riot donerà il 100% del ricavato dei bundle di beneficienza Olaf Sentinella e di diversi contenuti associati al Riot Games Social Impact Fund, in collaborazione con ImpactAssets

Riot inoltre stanzierà 1 milione di dollari nel Riot Games Social Impact Fund, aumentando tale cifra man mano che i giocatori completeranno varie sfide in LoR, WR, e TFT fino a un totale di 4 milioni di dollari. Le sfide comprendono: Legends of Runeterra: completare un livello del pass evento Sentinelle in LoR per aggiungere un punto alla nostra raccolta di beneficienza (14 luglio – 11 agosto) Wild Rift: guadagnare un livello del QG Sentinelle in WR per aggiungere un punto alla nostra raccolta di beneficienza (9 luglio – 10 agosto) Teamfight Tactics: portare a 3 stelle una qualsiasi unità per aggiungere punti alla nostra raccolta di beneficienza. Le unità di costo 1-3 valgono 1 punto, quelle di costo 4 valgono 2 punti, quelle di costo 5 valgono 5 punti

fino a un totale di 4 milioni di dollari. Le sfide comprendono:

Per ogni milione di punti aggiunto dalla community alla raccolta, Riot donerà ulteriori 100.000 dollari, fino a un massimo di 3 milioni di dollari.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.